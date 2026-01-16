Αντώνης Κουνάβης:Οι αγρότες που συνεχίζουν να αντιδρούν καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους

Ο τέως πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, Αντώνης Κουνάβης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:



«Εν όψει της συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντιπροσωπεία των αγροτών, την ερχόμενη Δευτέρα, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση εξάντλησε όλα τα

δημοσιονομικά περιθώρια για να ικανοποιήσει τα περισσότερα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επέδειξε ανοχή και αυτοσυγκράτηση όταν οι κινητοποιήσεις των αγροτών ξεπέρασαν κάθε όριο αποκλείοντας δρόμους και εμποδίζοντας την απρόσκοπτη

κυκλοφορία των συμπολιτών τους.



Από δω και πέρα, οι εναπομείναντες αγρότες που παραμένουν ανικανοποίητοι και συνεχίζουν να αντιδρούν καλούνται εν όψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό να αναλάβουν τις ευθύνες τους, έναντι των συναδέλφων τους και της κοινωνίας, ενώ είναι εξοργιστικό ότι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας που συμμετείχαν στην πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό μπήκαν στο στόχαστρο απαράδεκτων επιθέσεων. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, προκαλεί αλγεινή εντύπωση η

εκκωφαντική σιωπή της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας και της ΔΗΜ.ΤΟ. Δυτικής Αχαΐας.



Κύριοι, η πολιτική δεν ασκείται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πολιτική ασκείται με παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες και δράσεις, που μπορούν και επιφέρουν κατά περίπτωση τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Και ο νοών, νοείτω…».