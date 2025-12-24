Οι Μάριος Φραγκούλης & Γιώργος Περρής για 2 μουσικές παραστάσεις στην Πάτρα

Δύο ξεχωριστοί καλλιτέχνες με υπέροχες φωνές, ο λυρικός ερμηνευτής Μάριος Φραγκούλης που έχει πει θαυμάσια τραγούδια όπως "Τον Εαυτό Του Παιδί" και ο Γιώργος Περρής με την ζεστή φωνή και την αισθαντική ερμηνεία του, που έχει συνεργαστεί & με την Λάρα Φαμπιάν στο κομμάτι "Ma solitude", θα είναι την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/12/2025 στην γιορτινή Πάτρα για να παρουσιάσουν την μουσική τους παράσταση με τίτλο "Christmas Dreams", στην Αίθουσα του Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο.

Αρχικά είχε προγραμματιστεί μόνο μία παράσταση στις 21.00, ωστόσο λόγω της μεγάλης ζήτησης των εισιτηρίων, αποφασίστηκε και εξτρά παράσταση στις 18.00 το απόγευμα.

Οι δύο καλλιτέχνες αναφέρουν με αφορμή την γιορτινή τους μουσική παράσταση τα εξής:

Αγαπημένοι μας φίλοι,

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή που μας ενώνει όλους, οικογένεια και φίλους και μας πλημμυρίζει με χαρά και χρυσόσκονη. Στο άκουσμα και μόνο της λέξης Χριστούγεννα χαμογελάμε λίγο περισσότερο, κάνουμε λίστες δώρων, γινόμαστε πιο αυθόρμητοι, ονειρευόμαστε μελομακάρονα και κουραμπιέδες και χαζεύουμε τα φωτάκια στο δέντρο.

Τη φετινή χρονιά, καθώς ο κόσμος μας συνεχίζει να ραγίζει, νιώσαμε πιο έντονα από ποτέ την ανάγκη να κρατηθούμε από αυτά που μας συνδέουν: το φως, την ελπίδα, την ειρήνη, τη χαρά και την αγάπη.

Με αυτή τη διάθεση στις καρδιές μας και με τους δύο μικρούς μας εαυτούς στην αφίσα, συναντιόμαστε ξανά μαζί επί σκηνής τον Δεκέμβριο για να σας ταξιδέψουμε στα Χριστουγεννιάτικα όνειρα των παιδικών μας χρόνων, όπου όλα ήταν ασφαλή, ξέγνοιαστα, ζεστά και αθώα.

Αυτές τις βραδιές τις ονειρευόμαστε σαν μία ζεστή αγκαλιά, όπου όλοι μαζί θα μαζευτούμε σαν μία μεγάλη οικογένεια και θα τραγουδήσουμε την αγάπη. Εμείς αποφασίσαμε ότι ακόμα υπάρχει φως, αρκεί να καταφέρουμε να κοιτάξουμε και τον 8χρονο, αλλά και τον μελλοντικό 80χρονο εαυτό μας στον καθρέφτη και όταν τον ρωτήσουμε τι έχει καταφέρει, να νιώσει περήφανος για αυτό που είναι και για την αγάπη και τη χαρά που μοίρασε.

Μετράμε τις μέρες αντίστροφα και ανυπομονούμε να γιορτάσουμε μαζί σας τη μαγεία των Χριστουγέννων, ο ένας πλάι στον άλλο.

Με αγάπη,

Μάριος Φραγκούλης & Γιώργος Περρής.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

VIP: 60€

ΖΩΝΗ Α: 50€

ΖΩΝΗ Β: 40€

ΖΩΝΗ Γ: 30€

ΖΩΝΗ Δ: 25€

ΖΩΝΗ Ε: 20€

ΖΩΝΗ Ζ (μειωμένη ορατότητα): 20€.

*Προπώληση εισιτηρίων: www.ticketservices.gr