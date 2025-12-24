Το Frida Live stage υποδέχεται τον Γιώργο Ματσιούλα

Το Frida Live stage υποδέχεται τον Γιώργο Ματσιουλα και τη μπάντα του, σε μια ροκ παράσταση εφ όλης της ύλης...!!!

" Αναδρομή στο ροκ που αγάπησα"

Ο Γιώργος Ματσιούλας παρουσιάζει τις μουσικές του ,σ ένα σοου με πάθος ένταση,ροκ ενορχηστρωσεις ,τραγούδια από τα 70ς έως σήμερα, διασκευές αλλά και προσωπικά τραγούδια της δισκογραφίας του ...

Special guests ,ηλεκτρικός ,ήχος ξεσηκωτικα και ερμηνευτικά κομμάτια, ελληνικά και ξένα από Βασίλη Παπακωνσταντινου ,Παύλο Σιδηρόπουλο, έως James Brownm και Doors ...

Το act της παράστασης συμπληρώνουν εκπλήξεις και δυνατές ερμηνείες...

27 Δεκεμβρη Σαββατο Frida Live stage, γεροκωστοπούλου 59 Πατρα

22:30

είσοδος:15€(μπίρα- κρασι)

κιθάρα: Άγγελος Βγεννοπουλος

ντραμς : Γαβριλης Μπιρλής

μπάσο: Δημήτρης Τσαμπρος

πλήκτρα: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

φωνητικά: Γιώργος Ματσιουλας

