Πάτρα: Χριστουγεννιάτικο γκαλά με Μάριο Φραγκούλη και Γιώργο Περρή στις 26/12

Οι ερμηνευτές Μάριος Φραγκούλης και Γιώργος Περρής με τις εξαιρετικές φωνές θα είναι στην Πάτρα τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023 για μία μεγάλη, εορταστική συναυλία στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο.

Οι οικοδεσπότες της πιο λαμπερής γιορτής επιστρέφουν το 2023 με ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο γκαλά που καθιερώνεται ως το απόλυτο talk of the town! Εξάλλου οι Πατρινοί θυμούνται και την υπέροχη sold out εμφάνιση των Φραγκούλη και Περρή πέρυσι, στις 22 Δεκεμβρίου 2022 & πάλι στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Την περασμένη χρονιά η φαντασμαγορική σύμπραξη του Μάριου Φραγκούλη με τον Γιώργο Περρή, “Be Our Guest”, είχε αφήσει τις πιο γιορτινές αναμνήσεις σε μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι τους αγκάλιασαν με αγάπη σε 11 sold-out παραστάσεις!

Με τον ίδιο λοιπόν ενθουσιασμό και κοσμοπολίτικο αέρα, ο λυρικός ερμηνευτής Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής επιστρέφουν φέτος στη σκηνή ως οικοδεσπότες για να μας χαρίσουν ακόμη μία αξέχαστη σειρά νέων συναυλιών με τίτλο Be our Guest!

Με ολοκαίνουργιο πρόγραμμα, οι δύο αγαπημένοι του κοινού, καλλιτέχνες υπόσχονται αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα από τον καθένα: να ταξιδέψουν όλη την οικογένεια στη μαγεία και την ζεστασιά των Χριστουγέννων! Με αφορμή τα 100 χρόνια ταινιών της Disney, οι δύο εξαιρετικοί ερμηνευτές ενώνουν τα γιορτινά τραγούδια της πιο ωραίας εποχής του χρόνου με τραγούδια από συναρπαστικά παραμύθια, ταινίες και μιούζικαλ που αγαπήθηκαν από γενιές και γενιές παιδιών.