Αιτωλοακαρνανία: Είπαν τα κάλαντα στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου- ΒΙΝΤΕΟ

Εορταστικο το κλίμα στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου ακούστηκαν τα κάλαντα με τρίγωνο, κιθάρα και κλαρινέτο, όπως γράφει το agriniopress.gr.

«Ευχές από το μπλόκο Αγγελοκάστρου! Ο δρόμος ανοιχτός με δύο λωρίδες για κάθε κατεύθυνση. (Στο κλαρινέτο ο υιός Νικολάου)», έγραψε σε ανάρτηση ο Δημήτρης Νικολάου.