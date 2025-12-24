Back to Top
Αιτωλοακαρνανία: Είπαν τα κάλαντα στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου- ΒΙΝΤΕΟ

Aκούστηκαν τα κάλαντα με τρίγωνο, κιθάρα και κλαρινέτο

Εορταστικο το κλίμα στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου ακούστηκαν τα κάλαντα με τρίγωνο, κιθάρα και κλαρινέτο, όπως γράφει το agriniopress.gr.

«Ευχές από το μπλόκο Αγγελοκάστρου! Ο δρόμος ανοιχτός με δύο λωρίδες για κάθε κατεύθυνση. (Στο κλαρινέτο ο υιός Νικολάου)», έγραψε σε ανάρτηση ο Δημήτρης Νικολάου.

