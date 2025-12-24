Αιτωλοακαρνανία: Είπαν τα κάλαντα στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου- ΒΙΝΤΕΟ

Aκούστηκαν τα κάλαντα με τρίγωνο, κιθάρα και κλαρινέτο
Εορταστικο το κλίμα στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου ακούστηκαν τα κάλαντα με τρίγωνο, κιθάρα και κλαρινέτο, όπως γράφει το agriniopress.gr.
«Ευχές από το μπλόκο Αγγελοκάστρου! Ο δρόμος ανοιχτός με δύο λωρίδες για κάθε κατεύθυνση. (Στο κλαρινέτο ο υιός Νικολάου)», έγραψε σε ανάρτηση ο Δημήτρης Νικολάου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr