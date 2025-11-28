Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο 1 - 7 Δεκεμβρίου 2025

Την Τετάρτη 3/12 θα γίνει στις 20.00 η εκδήλωση «Ο Αιρετικός και ο Ερωτικός», μια συζήτηση για δύο βιβλία του συγγραφέα και πανεπιστημιακού Γιάννη Παπαθεοδώρου
Τη νέα εβδομάδα από την 1η έως τις 7 Δεκεμβρίου 2025 στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147, στην Πάτρα έχουν προγραμματιστεί ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.
Κατ' αρχάς συνεχίζεται η Έκθεση Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας του Γιάννη Μαμάη.
Την Τετάρτη 3/12 στις 8 το βράδυ, θα γίνει η εκδήλωση «Ο Αιρετικός και ο Ερωτικός». Μια συζήτηση για τα δύο βιβλία του Γιάννη Παπαθεοδώρου «Απατηλό παρελθόν, Ιστορίες της Καβαφικής Κριτικής (1933-1963)», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα και «Αθώα Μάρμαρα, μια διαμάχη για την προτομή του Θεόφιλου Καΐρη (1912)», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις αμολγός.
Συμμετέχουν οι: Στέφανος Καβαλλιεράκης, Ιστορικός – Συγγραφέας, πρώην Διευθυντής του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, Κατερίνα Κωστίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, Ομότιμος καθηγητής Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ανδρονίκη Χρυσάφη, Μέλος ΕΔΙΠ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και ο συγγραφέας Γιάννης Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Την Πέμπτη 4/12 στις 6 το απόγευμα «Με βελόνα και κλωστή».
Συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις μας… Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!
Το Σάββατο 6/12 στις 11 το πρωί, «Η γιαγιά μου η μάγισσα» - Εκπαιδευτική δράση για παιδιά
Διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου «Η γιαγιά μου η μάγισσα», με την συγγραφέα Ελένη Κοτίνη-Τσιάλτα.
Τo βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
Επίσης το Σάββατο 6/12 από 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και την Κυριακή 7/12 από 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα - Γιορτή δημιουργών
Θα βρείτε χειροποίητα γούρια, κεριά, wax melts, αρωματικά χώρου, κοσμήματα, τσάντες, πλεχτά, scrunchies, καλλυντικά, σαπούνια, παιχνίδια, κουκλάκια, second hand ρούχα, βιβλία και πολλές ακόμα χειροποίητες δημιουργίες.
Σας περιμένουμε με πολλή χαρά, Χριστουγεννιάτικη διάθεση και μουσικές, αναφέρει η ανακοίνωση του Πολύεδρου.
Στη διάρκεια του σαββατοκύριακου θα γίνουν διάφορα εργαστήρια, όπως κατασκευή σελιδοδεικτών και ζωγραφική σε πήλινα αντικείμενα. Αναλυτικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.
