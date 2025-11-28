Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο 1 - 7 Δεκεμβρίου 2025

Τη νέα εβδομάδα από την 1η έως τις 7 Δεκεμβρίου 2025 στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147, στην Πάτρα έχουν προγραμματιστεί ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.

Κατ' αρχάς συνεχίζεται η Έκθεση Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας του Γιάννη Μαμάη.

Την Τετάρτη 3/12 στις 8 το βράδυ, θα γίνει η εκδήλωση «Ο Αιρετικός και ο Ερωτικός». Μια συζήτηση για τα δύο βιβλία του Γιάννη Παπαθεοδώρου «Απατηλό παρελθόν, Ιστορίες της Καβαφικής Κριτικής (1933-1963)», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα και «Αθώα Μάρμαρα, μια διαμάχη για την προτομή του Θεόφιλου Καΐρη (1912)», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις αμολγός.

Συμμετέχουν οι: Στέφανος Καβαλλιεράκης, Ιστορικός – Συγγραφέας, πρώην Διευθυντής του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, Κατερίνα Κωστίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, Ομότιμος καθηγητής Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ανδρονίκη Χρυσάφη, Μέλος ΕΔΙΠ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και ο συγγραφέας Γιάννης Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.