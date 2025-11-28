Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο πριν την δολοφονία της 75χρονης - «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...»

«Παγωμένο» παρακολουθεί το πανελλήνιο την συγκλονιστική υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 75χρονης, την οποία μαχαίρωσε τουλάχιστον 17 φορές η 46χρονη νύφη της στην Σαλαμίνα.

Νωρίτερα σήμερα (28.11.2025) η 46χρονη νύφη του θύματος, κρίθηκε προφυλακιστέα με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας για τη δολοφονία της 75χρονης της στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου.

Η 46χρονη κράτησε διαφορετική στάση ενώπιον της ανακρίτριας Πειραιά, αφού πριν λίγες μέρες είχε ομολογήσει τη δολοφονία της πεθεράς της, μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. Η γυναίκα μάλιστα, δεν αποδέχτηκε τις κατηγορίες επικαλούμενη κενά μνήμης.

Σοκ προκαλούν τα ηχητικά ντοκουμέντα λίγα λεπτά πριν δολοφονηθεί η άτυχη 75χρονη, η οποία προσευχήθηκε και παρακάλεσε την 46χρονη να πάρει λεφτά και να μην την σκοτώσει, αποκαλώντας την «αγόρι μου», αφού δεν είχε καταφέρει να την αναγνωρίσει και θεωρούσε ότι απλώς έπεσε θύμα ληστείας.

Η εκπομπή Live News παρουσίασε ένα απόσπασμα, στο οποίο ακούγονται οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης. Στην αρχή του βίντεο ακούγονται τα τρία χτυπήματα στο παράθυρο ηλικιωμένης, καθώς και ο ήχος από το τζάμι που έσπασε από το οποίο η δράστης μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού.