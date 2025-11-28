Back to Top
Κακοκαιρία «Αdel»: Ισχυρή χαλαζόπτωση στη Λέσβο - Σημαντικά προβλήματα σε δρόμους και επιχειρήσεις

Σφοδρή κακοκαιρία με έντονη χαλαζόπτωση έπληξε το μεσημέρι της Παρασκευής τη Λέσβο, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια

Μια πρωτοφανής σε ένταση για τα δεδομένα της Λέσβου χαλαζόπτωση έπληξε στις 2.00 σήμερα το μεσημέρι το νησί δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης όσο και σε κωμοπόλεις και χωριά, ιδιαίτερα της Δυτικής Λέσβου.

Ηταν τόσο μεγάλος ο όγκος του χαλαζιού που έφραξαν φρεάτια με αποτέλεσμα την άμεση συσσώρευση υδάτων. Τα γύρω από την αγορά της Μυτιλήνης στενά μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ πολλά καταστήματα πλημμύρισαν.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στη μετακίνηση των μαθητών που μόλις είχαν σχολάσει από τα σχολεία τους.

Οι μεγάλοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα βουνά δημιουργούν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο του νησιού και ιδιαίτερες δυσκολίες στην οδήγηση.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν να μετακινούνται και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να οδηγούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

#tags Κακοκαιρία Λέσβος Χαλάζι

