Κακοκαιρία Adel: Τι είναι ο «Ανάποδος κεραυνός» - Εμφανίστηκε πάνω από τον Υμηττό

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο φώτισε τον νυχτερινό ουρανό πάνω από τον Υμηττό. Το λεγόμενο «upward lightning», δηλαδή ο κεραυνός που εκτοξεύεται προς τα πάνω.

Το εντυπωσιακό ηλεκτρικό «κάδρο» οφείλεται στη σφοδρή κακοκαιρία Adel.

Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται μόνο όταν συνυπάρχουν ορισμένες ειδικές ατμοσφαιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Προκύπτει όταν ισχυρά ηλεκτρικά πεδία συσσωρεύονται στις κορυφές ψηλών κατασκευών – όπως ουρανοξύστες, ανεμογεννήτριες, κεραίες ή ακόμη και μεγάλα δέντρα. Τα πεδία αυτά ενισχύονται ιδιαίτερα όταν οι κορυφές τους βρίσκονται πολύ κοντά στη βάση ενός ηλεκτροφόρου σύννεφου.

Όταν η ηλεκτρική ένταση γίνει αρκετά μεγάλη, θετικά φορτισμένα ρεύματα ξεφεύγουν από το υψηλότερο σημείο της κατασκευής και κατευθύνονται προς τον ουρανό. Έτσι δημιουργείται ο «ανάποδος» κεραυνός, ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα που φωτίζει τον ουρανό από το έδαφος προς τα σύννεφα.