Χριστός Ανέστη! Ηλεκτρολόγος στα Γιαννιτσά μπέρδεψε τα λαμπάκια και συνέδεσε τα πασχαλινά

Αυτό που λέμε «μια δουλειά είχες να κάνεις» βρήκε τέλεια εφαρμογή στα Γιαννιτσά, όπου όσο οι υπόλοιποι θα γιορτάζουμε φέτος τα Χριστούγεννα, εκεί θα ψήνουν αρνιά και θα τσουγκρίζουν ποτήρια και αυγά.

Ένας ηλεκτρολόγος που κλήθηκε από τη Μητρόπολη Γιαννιτσών να συνδέσει τα λαμπάκια για τα Χριστούγεννα έκανε λάθος και ξαφνικά εμφανίστηκε το μήνυμα «Χριστός Ανέστη».

Η πολύ χαριτωμένη αυτή γκάφα έγινε αντιληπτή και άμεσα άναψαν τα σωστά λαμπάκια, ωστόσο κάποιοι πολύ γρήγοροι πρόλαβαν και τράβηξαν τη φωτογραφία που έγινε viral.

Αληθώς ο Κύριος...