Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Φωτίστηκε Χριστουγεννιάτικα η πόλη - Άναψε ο διάκοσμος- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Φωτίστηκε Χριστουγεννιάτικα η πόλ...

Το κουμπί για να ανάψουν τα γιορτινά φώτα πάτησαν μικρά παιδιά.

Ο Χριστουγεννιάτικος φωτεινός διάκοσμος της Πάτρας άναψε απόψε από την πλατεία Γεωργίου, με την παρουσία του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη.

Η πόλη φόρεσε, τα γιορτινά της, σε μία χαρούμενη και όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Το κουμπί για να ανάψουν τα γιορτινά φώτα πάτησαν μικρά παιδιά.

Ο διάκοσμος όπως κάθε χρόνο, έχει τοποθετηθεί εξ ολοκλήρου από τους εργαζόμενους του Τομέα Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων και θα φωτίσει το κέντρο και σταδιακά τις συνοικίες.

Το Χριστουγεννιάτικο δένδρο, η φάτνη και οι άλλες γιορτινές κατασκευές, θα τοποθετηθούν και θα φωτιστούν μέσα στο επόμενο διάστημα στην πλατεία Γεωργίου, καθώς επίσης και το δέντρο στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

Ειδήσεις Τώρα

Πάνε για μπλόκο στο Ρίο οι αγρότες της Αχαΐας- Τα σενάρια δράσης

Απ. Βανταράκης: «Ένα στα τρία παιδιά στην Πάτρα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα»

Έκθεση ΟΗΕ: Κάθε 10 λεπτά μία γυναίκα δολοφονείται από συγγενείς της

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Χριστουγεννιάτικος Διάκοσμος

Ειδήσεις