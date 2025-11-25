Πάτρα: Φωτίστηκε Χριστουγεννιάτικα η πόλη - Άναψε ο διάκοσμος- ΦΩΤΟ

Ο Χριστουγεννιάτικος φωτεινός διάκοσμος της Πάτρας άναψε απόψε από την πλατεία Γεωργίου, με την παρουσία του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη.

Η πόλη φόρεσε, τα γιορτινά της, σε μία χαρούμενη και όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Το κουμπί για να ανάψουν τα γιορτινά φώτα πάτησαν μικρά παιδιά.

Ο διάκοσμος όπως κάθε χρόνο, έχει τοποθετηθεί εξ ολοκλήρου από τους εργαζόμενους του Τομέα Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων και θα φωτίσει το κέντρο και σταδιακά τις συνοικίες.

Το Χριστουγεννιάτικο δένδρο, η φάτνη και οι άλλες γιορτινές κατασκευές, θα τοποθετηθούν και θα φωτιστούν μέσα στο επόμενο διάστημα στην πλατεία Γεωργίου, καθώς επίσης και το δέντρο στην πλατεία Τριών Συμμάχων.