Άκης Πετρετζίκης: «Όταν ξεκίνησα το YouTube, όλοι κορόιδευαν, αυτή τη στιγμή έχω πάνω από 5000 βίντεο»

Ο Άκης Πετρετζίκης μίλησε για την αμφισβήτηση που αντιμετώπισε όταν αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό του κανάλι στο YouTube. Ο σεφ τόνισε ότι τότε πολλοί τον κορόιδευαν, θεωρώντας πως η κίνησή του σήμαινε ότι η καριέρα του είχε φθίνουσα πορεία. Σήμερα, όμως, όπως ανέφερε, το κανάλι του μετρά περισσότερα από πέντε χιλιάδες βίντεο.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, ο Άκης Πετρετζίκης περιέγραψε την αντιμετώπιση που είχε, μόλις πήρε την απόφαση να στραφεί στο Youtube. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Όταν ξεκίνησα το YouTube, όλοι το κορόιδευαν. Θυμάμαι τότε ότι ήμουν μέρος εκπομπής στην τηλεόραση και όλοι στο κανάλι έλεγαν ότι ''Εντάξει, έχει τελειώσει. Για να ξεκινάει αυτό το πράγμα καταλαβαίνω ότι είναι στα τελευταία του''. Γιατί το Youtube ήταν πολύ υποδεέστερο εκείνη την εποχή. Τα πρώτα χρόνια τα earnings σε έναν άνθρωπο που έφτιαχνε βίντεο ήταν πέντε ή δέκα ευρώ τον χρόνο. Ήθελε συνέπεια και αυτή τη στιγμή έχω πάνω από 5000 βίντεο. Πόση περισσότερη συνέπεια από αυτό;».

