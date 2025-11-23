Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι ο μεγαλύτερός της φόβος είναι η μοναξιά

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε τον μεγαλύτερο φόβο της σε πρόσφατη συνέντευξη στη Vogue, στην οποία συμμετείχε μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της στη νέα ταινία της, «Η Αγγελία», Αμάντα Σέιφριντ.

Σε μία από τις ερωτήσεις, η 28χρονη ηθοποιός ρωτήθηκε για το τι τη φοβίζει περισσότερο. Η Σουίνι απάντησε ότι ο μεγαλύτερός της φόβος είναι να μείνει μόνη για όλη της τη ζωή.

Παρά τον φόβο της όμως, αυτή την περίοδο η ηθοποιός βρίσκεται σε σχέση. Λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο, έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας, ήρθε κοντά με τον μάνατζερ Σκούτερ Μπράουν.