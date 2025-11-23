Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι ο μεγαλύτερός της φόβος είναι η μοναξιά

Η εξομολόγηση της ηθοποιού
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε τον μεγαλύτερο φόβο της σε πρόσφατη συνέντευξη στη Vogue, στην οποία συμμετείχε μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της στη νέα ταινία της, «Η Αγγελία», Αμάντα Σέιφριντ.
Σε μία από τις ερωτήσεις, η 28χρονη ηθοποιός ρωτήθηκε για το τι τη φοβίζει περισσότερο. Η Σουίνι απάντησε ότι ο μεγαλύτερός της φόβος είναι να μείνει μόνη για όλη της τη ζωή.
Παρά τον φόβο της όμως, αυτή την περίοδο η ηθοποιός βρίσκεται σε σχέση. Λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο, έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας, ήρθε κοντά με τον μάνατζερ Σκούτερ Μπράουν.
Όπως είχε αναφέρει δημοσίευμα του Page Six, ο Μπράουν πολιόρκησε τη Σουίνι στον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ τον περασμένο Ιούνιο στη Βενετία στον οποίο ήταν καλεσμένοι και οι δύο.
Η είδηση της σχέσης τους έγινε γνωστή τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στην αρχή, πολλοί έκαναν λόγο για ένα «ανέμελο φλερτ». Πηγή αποκάλυψε όμως στο Page Six ότι δεν πρόκειται για κάτι περιστασιακό, αφού η σχέση τους έχει προχωρήσει, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις τους το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν.
