Με ήττες συνέχισαν οι γυναίκες ΝΟΠ και ΝΕΠ στην Α1

Έκανε… σεφτέ ο ΝΟ Ρεθύμνου. Η κρητική ομάδα εξασφάλισε τους πρώτους της πόντους στην Α1 γυναικών Waterpolo League, αφού κατάφερε να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα και να κάμψει την αντίσταση της ΝΕ Πατρών με 15-14, στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου.

Ήταν η πρώτη νίκη σε εννέα παιχνίδια για το συγκρότημα του Γιάννη Μαλλιαρού που μετράει, πλέον, τρεις πόντους και έφθασε στην βαθμολογία τον ΓΣ Ηλιούπολης, ο οποίος θα παίξει το απόγευμα στον Πειραιά με τον Ολυμπιακό. Οι πατρινές, από τον πλευρά τους, παρέμειναν στους έξι βαθμούς.

Οι γηπεδούχες ξεκίνησαν δυναμικά το παιχνίδι και προηγήθηκαν με 6-1 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ενώ «έκλεισαν» το ημίχρονο με… νταμπλ σκορ (10-5). Το σύνολο του Γιώργου Τσόκα προσπάθησε να αντιδράσει και κατάφερε να μειώσει σε 13-12, τρία λεπτά πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ωστόσο, ο ΝΟ Ρεθύμνου βρήκε… λύσεις στην επίθεση με τις Λιμπιτάκη και Φαρμάκη, που σκόραραν μέσα σε τριάντα δευτερόλεπτα για το 15-12 και πανηγύρισαν την πρώτη τους φετινή επιτυχία.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Λογοθέτη με τέσσερα γκολ, ενώ από τις φιλοξενούμενες οι Τσιμάρα και Σιτάρα είχαν από πέντε.

ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΝΕΠ 15-14

Οκτάλεπτα: 5-1, 5-4, 2-3, 3-6

Οι συνθέσεις, τα γκολ, τα στατιστικά, η διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία, αλλά και το βίντεο του αγώνα, ΕΔΩ

Διαιτητές: Ανδρέας Κατσώνης, Μανόλης Καζούλης

Αλυτάρχης: Μιχάλης Σπαγουλάκης

ΝΕΑ ΗΤΤΑ Ο ΝΟΠ

Ο ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair επικράτησε με «νταμπλ-σκορ» 16-8 του ΝΟΠ στο «Αντώνης Πεπανός» της Πάτρας σε αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Waterpolo League Women.

Ισορροπημένο το πρώτο οκτάλεπτο, από το δεύτερο όμως η φιλοξενούμενη ομάδα άρχισε να παίρνει διαφορά στο σκορ που μεγάλωσε ακόμα περισσότερο στη τρίτη περίοδο, την πλέον παραγωγική της συνάντησης.

Πέντε από τα οκτώ τέρματα της ομάδας της (τελευταία στη βαθμολογία με 1 νίκη-7 ήττες, 3 βαθμούς) σημείωσε η Γιοβάνα Ράντονιτς.

Για τον ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair, η Μπρουκ Μόργκαν Οτσόα (κεντρική φωτογραφία) πέτυχε τέσσερα γκολ. Με 5 νίκες-1 ισοπαλία-3 ήττες η αθηναϊκή ομάδα έχει 16 βαθμούς.

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR

Οκτάλεπτα: 2-3, 2-4, 2-6, 2-3

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτέου, Γεωργία Ζαφειράκη, Ναυσικά Μπαλάτσα, Γροζοπούλου 1, Μαρία-Ευγενία Μπαλάτσα 2, Πασσά, Ράντονιτς 5, Μοίραλη, Αν. Αναστασίου, Καλογέρη, Λυκοθανάση, Παπαδημητρίου, Μαρία Ζαφειράκη, Κασπίρη.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ IREPAIR (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Παναγιώτα Νίνου, Μουστακαρία 2, Λούδη, Μουστάκα, Καλαϊντζή, Χέλμη, Τέρνερ 3, Οτσόα 4, Τζωρτζακάκη 3, Λασκαρίδου, Σαλταμανλίκα 3, Γροζοπούλου, Κολοβού, Δασκαλάκη 1.

Διαιτητές: Στέφανος Βόσικας, Παναγιώτης Γιαννέλλης

Αλυτάρχης: Κίμωνας Τασόπουλος