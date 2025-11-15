Βελεστίνο: Λόγω ενός σκύλου προκλήθηκε το τροχαίο με τις 14 τραυματίες - «Χάθηκε το φως από τα μάτια μας»

Λόγω ενός σκύλου φαίνεται πως προκλήθηκε το τροχαίο στο Βελεστίνο όπου πούλμαν ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 επιβάτες.

Μία από τις γυναίκες που επέβαιναν στο τουριστικό λεωφορείο, ανέφερε πως ο οδηγός έκανε ελιγμούς για να μην χτυπήσει το ζώο αλλά εν τέλει έπεσε σε χαντάκι.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 16:00, στο 13ο χλμ. της παλιάς εθνικής οδού Βόλου – Λάρισας στο ύψος του Βελεστίνου. Το τουριστικό λεωφορείο μετέφερε 30 γυναίκες από την Λάρισα στα Κανάλια της Μαγνησίας με σκοπό να προσκυνήσουν. Αν και είχαν κάνει ολόκληρα σχέδια για το σημερινό Σάββατο, εν τέλει κατέληξαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Μία από τις επιβάτισσες, μίλησε στο gegonota.news λέγοντας πως ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει σκύλο, ξεκίνησε να κάνει ελιγμούς με αποτέλεσμα το λεωφορείο να πέσει σε χαντάκι. Εντός του πούλμαν επικράτησε πανικός γιατί οι γυναίκες έπεσαν πάνω στα σπασμένα τζάμια, χωρίς καμία να τραυματίζεται σοβαρά.

Στη συνέχεια ο οδηγός απεγκλώβισε τις γυναίκες από το λεωφορείο με ψυχραιμία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν 14 από αυτές και τις πήγαν στο νοσοκομείο.

13 από αυτές μάλιστα φέρουν θλάσεις και ελαφρά χτυπήματα.

«Σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας. Ο οδηγός άρχισε να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει έναν σκύλο και έφυγε το λεωφορείο από τον δρόμο. Όσες ήταν από την δεξιά πλευρά χτύπησαν γιατί το λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι αλλά και γιατί εμείς που είμασταν στην αριστερή πλευρά πέσαμε πάνω τους. Χτυπήσαμε όλες από τα σπασμένα τζάμια. Έγινε πανικός», είπε συγκεκριμένα επιβάτισσα.

«Ο οδηγός ήταν ψύχραιμος, μας έβγαλε μια – μια από το πούλμαν με προσοχή και τον ευχαριστούμε. Έχει ο άνθρωπος καινούργιο λεωφορείο και μας πήγαινε στο προσκύνημα», είπαν οι επιβάτισσες.

Παρά τη σοβαρή περιπέτειά τους, φαίνεται πως το τροχαίο δεν τις φόβισε και ήδη ετοιμάζουν τη νέα εκδρομή τους.