Βελεστίνο: Εκτροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες - Πάνω από 10 ελαφρά τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στο Βελεστίνο Μαγνησίας, όταν μικρό τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε περίπου 40 επιβάτες (όλοι Έλληνες) βγήκε εκτός πορείας και ανετράπη.

Το τροχαίο ατύχημα στο Βελεστίνο έγινε σύμφωωνα με το magnesianews.gr στο 13ο χλμ. της παλιάς εθνικής οδού Βόλου – Λάρισας, στο ύψος του κέντρου «Μέγαρο», γύρω στις 16:00, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία. Από την εκτροπή του λεωφορείου τραυματίστηκαν περίπου 14 επιβάτες.

Οι ίδιοι επιβάτες μάλιστα ενημέρωσαν τις αρχές για το τροχαίο με κλήση μέσω του 112.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, η Τροχαία αλλά και πυροσβεστικά οχήματα ώστε να καταγραφεί το περιστατικό και να μεταφερθούν οι τραυματίες στο νοσοκομείο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εν τέλει στο νοσοκομείο Βόλου για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.