Στο Παρά Πέντε: Αδημοσίευτες φωτογραφίες των ηθοποιών πριν από 20 χρόνια

Η πρεμιέρα του μεγάλου reunion του «Στο Παρά Πέντε» πλησιάζει και λίγο πριν δούμε τα νέα γυρίσματα οι τρεις πρωταγωνίστριες, Σμαράγδα Καρύδη, Αγγελική Λάμπρου και Ζέτα Μακρυπούλια μας δείχνουν κάποιες εικόνες από τα παλιά.

Συγκεκριμένα οι ηθοποιοί φέρνουν στο φως αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της θρυλικής σειράς του MEGA «Στο Παρά Πέντε» 20 χρόνια πριν.

Στον επίσημο λογαριασμό του Instagram για το reunion του «Παρά Πέντε» αναρτήθηκε μία φωτογραφία με τη λεζάντα: «20 χρόνια μετά… και ξεθάψαμε υλικό που δεν έχει δει κανείς Βρείτε που και πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία Ποιος θυμάται; Ποιος μαντεύει; Σχόλια από κάτω…».

Στις φωτογραφίες βλέπουμε κάποιους από τους πρωταγωνιστές της σειράς να βγάζουν selfies και να διασκεδάζουν έχοντας όλο το 2000s βάιμπ.