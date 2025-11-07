Βορίζια Ηρακλείου: Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε- Στο μικροσκόπιο κατάθεσή για τον 43χρονο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές έχουν πλέον τέσσερις «υποψήφιους» από την πλευρά των Φραγκιαδάκηδων που φέρονται να χρησιμοποίησαν όπλο κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής: τα τρία αδέρφια και έναν ξάδερφό τους, οι οποίοι έχουν ήδη συλληφθεί.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πυροβόλησε την ώρα που έπεφτε στο έδαφος, ενώ οι Αρχές εξετάζουν αν το όπλο που χρησιμοποίησε είναι ένα από τα δύο που βρέθηκαν να έχουν χρησιμοποιηθεί κατά του 39χρονου ή αν πρόκειται για τρίτο όπλο που δεν έχει ακόμα εντοπιστεί. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το όπλο πιθανότατα του έπεσε όταν τραυματίστηκε ή ότι κάποιος το απομάκρυνε από το σημείο μετά το περιστατικό.

Την ίδια στιγμή, τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν στις Αρχές την περασμένη Τρίτη εξακολουθούν να αρνούνται ότι συμμετείχαν ενεργά στη συμπλοκή ή ότι πυροβόλησαν. Ο τέταρτος αδερφός, που τραυματίστηκε στο περιστατικό, φέρεται να κατέθεσε ότι δέχτηκε πυρά από τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, τον άνθρωπο που τελικά έπεσε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ένας από τους συλληφθέντες, ο τέταρτος αδερφός της οικογένειας Φραγκιαδάκη, φέρεται να έχει παραδεχτεί ότι πυροβόλησε κατά των Καργάκηδων την ώρα του αιματηρού επεισοδίου στο χωριό του Ηρακλείου.

Την ώρα που όλο και περισσότερες συλλήψεις πραγματοποιούνται για το μακελειό της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη , νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η κατάθεση για τη βόμβα

Δεύτερο ζητούμενο στην υπόθεση αφορά τη βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευαστής ή και συμμετέχων να είναι μέλος άλλης οικογένειας από γειτονικό χωριό.

Για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού φέρεται να υπήρξε σχετική συνεννόηση μέσα σε φυλακές, ίσως στις φυλακές Αληκαρνασσού, όπου φέρεται να κρατούνται κάποια μέλη της τρίτης οικογένειας μαζί με συγγενείς των Καργάκηδων.

Δικαστικοί και αστυνομικοί την ίδια ώρα, στέκονται σε μια κατάθεση της συζύγου του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, που φέρεται να πυροβολούσε με καλάσνικοφ. Η γυναίκα ανέφερε στην κατάθεση ότι όταν έσκασε ο μηχανισμός είδε τον 43χρονο να καταφτάνει σπίτι ο 43χρονος. Αυτό το στοιχείο ίσως παίζει ρόλο για τα επόμενα βήματα των αρχών, που προσπαθούν αν βρουν τον υπαίτιο της έκρηξης στο σπίτι του 27χρονου.

Παράλληλα, οι γυναίκες από την πλευρά των Φραγκιαδάκηδων, φέρεται να είναι εκείνες που κατονόμασαν τον 43χεονο και τον 48χρονο που φαίνονται να πυροβολούν από την ταράτσα στα Βορίζια.

«Έφτασε σπινιάροντας ο Φανούρης και πυροβολούσε εν κινήσει. Ταυτόχρονα μας πυροβολούσαν κι άλλοι από ψηλά, από την ταράτσα. Τους είδαμε, ήταν από την άλλη οικογένεια, και τους αναγνωρίσαμε. Ο ένας ήταν ο 43χρονος και ο άλλος ο 48χρονος. Έπεσε κάτω η Ευαγγελία νεκρή και χτυπήθηκαν στα πόδια οι δικοί μας», περιέγραψε.

«Οι Φραγκιαδάκηδες επιτέθηκαν 2 φορές» λένε οι Καργάκηδες

Στενός συγγενής του 39χρονου Φανούρη Καργάκημίλησε στο Live News, ανέφερε πως όλα ξεκίνησαν από την αντίπαλη οικογένεια, τα μέλη της οποίας τους επιτέθηκαν δύο φορές.

Η πρώτη, όπως υποστηρίζει ο συγγενής, ήταν το βράδυ της Παρασκευής μετά την έκρηξη και η δεύτερη το επόμενο πρωί, πριν το μακελειό.

«Τα μπαλωταρίσματα είναι της Παρασκευής το βράδυ, μετά τη βόμβα που γίνηκε στο σπίτι τους, μετά από μισή ώρα, 40 λεπτά μπαλωτάρουν τα σπίτια μας και τα αμάξια, δυο αμάξια. Ειδοποιήσαμε την αστυνομία. Τους κακοφάνηκε επειδή είδαν την αστυνομία στα σπίτια και ανταλλάξαμε κάποιες κουβέντες», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Ο ιδιοκτήτης σπιτιού ήταν στο σημείο και παίζανε τις μπαλοθιές, 100%. Γιατί ήταν και από πάνω στην αρχή όταν ανταλλάξαμε μερικές κουβέντες μαζί μας. Εμείς όπλα δεν είχαμε στα χέρια μας. Αφού έχουμε και την αστυνομία μάρτυρες. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν είπαμε εμείς κακόλογα. Όπως τα κάνανε και αυτοί, τα κάναμε και εμείς από πάνω. Βρίζανε από κάτω αυτοί κι εμείς από πάνω».

«Μετά από δύο τρία λεπτά παιχτήκανε οι πυροβολισμοί απέναντι από την εκκλησία. Μετά η BMW και πήγε στη μεσοχωριά και έγινε ό,τι έγινε το χοντρό παιχνίδι. Τις μπαλοθιές τις επάνω, είδα από την μαύρη κούρσα στην BMW, έχω δει και το άτομο που τις παίζει και το άτομο κατέχω ποιο είναι. Η γυναίκα είναι από τις πρώτες μπαλοθιές πεσμένη. Και τον Φανούριο τον είχανε βάλει περίπου στη μέση. Ο Φανούριος δεν ξέρω αν έχει παίξει μπαλοθιές. Ο Φανούριος αν έχει παίξει μπαλοθιές θα έχει παίξει από μέσα από το αμάξι. Τον Φανούριο οι άνθρωποι που τον πήρανε, τον πήρανε μέσα από το αμάξι σκοτωμένο», τόνισε.