Από την Πέμπτη 23/10 και στην Πάτρα το φιλμ "Springsteen: Deliver Me from Nowhere"

Από την Πέμπτη 23/10/2025 ξεκινάει την προβολή της στη χώρα μας η βιογραφική ταινία "Springsteen: Deliver me from nowhere" με πρωταγωνιστή τον 34χρονο σταρ της επιτυχημένης σειράς «The Bear», Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ. Μάλιστα όπως διαβάσαμε, ο θρύλος της ροκ μουσικής, ο 76χρονος σήμερα, Μπρους Σπρίνγκστιν ή «Boss-Το Αφεντικό» επέλεξε τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία αυτή, παρόλο που δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει κιθάρα!

«Είπα ότι δεν ξέρω να παίζω κιθάρα ούτε να τραγουδάω. “Είσαι σίγουρος ότι με θέλεις;”», είπε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα The Times ο δημοφιλής και γοητευτικός ηθοποιός προσθέτοντας τα εξής: «αλλά με είχε δει στο The Bear και πίστεψε, από αυτό, ότι μπορούσα να μεταδώσω μια εσωτερική ζωή στη σιωπή…».

Την ίδια ώρα ο Μπρους Σπρίνγκστιν σε δημόσια τοποθέτηση του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άκεν Γουάιτ στην ταινία.

Η νέα ταινία "Springsteen: Deliver Me from Nowhere" που από την Πέμπτη 23/10 θα προβάλλεται & στην Πάτρα, εξιστορεί τη δημιουργία του ιδιαίτερου άλμπουμ «Nebraska» του Bruce Springsteen το 1982, ενός ακατέργαστου ακουστικού δίσκου που σηματοδότησε μια κομβική στιγμή στη ζωή & στην καριέρα του και θεωρείται ένα από τα πιο διαχρονικά έργα του. Ήταν μία δύσκολη περίοδος για τον Σπρίνγκστιν, ο οποίος τότε είχε μόλις βιώσει την μεγάλη επιτυχία του ν. 1 άλμπουμ του "The River" και της μουσικής περιοδείας που ακολούθησε. Ο Μπρους Σπρίνγκστιν είχε τότε επιλέξει να αποσυρθεί σε ένα ράντσο στο Νιου Τζέρσει θέλοντας να πειραματιστεί και το δημιουργικό αποτέλεσμα ήταν τα τραγούδια του "Νebraska" που αφηγούνται ιστορίες για ανθρώπους του περιθωρίου και αντικατοπτρίζουν την ψυχολογική κατάσταση του Σπρίνγκστιν εκείνη τη περίοδο, ο οποίος ένιωθε απόγνωση όσο και αποξένωση.

Ο σκηνοθέτης Scott Cooper, ο οποίος έγραψε το σενάριο με βάση το βιβλίο «Deliver Me from Nowhere» του Warren Zanes, δήλωσε πως: «Το γύρισμα της ταινίας ήταν βαθιά συγκινητικό, καθώς μου επέτρεψε να μπω στην ψυχή ενός καλλιτέχνη που θαυμάζω εδώ και καιρό - και να παρακολουθήσω από κοντά την ευθραυστότητα και τη δύναμη πίσω από τη μουσική του. Η εμπειρία ήταν σαν ένα ταξίδι μέσα από τη μνήμη, τον μύθο και την αλήθεια. Και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ήταν προνόμιο να μεταφράσω αυτή την ωμή συναισθηματική ειλικρίνεια στην οθόνη, και με αυτόν τον τρόπο, με άλλαξε. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά τον Bruce και τον Jon Landau που μου επέτρεψαν να αφηγηθώ την ιστορία τους".

Σύμφωνα με το στούντιο της 20th Century Studios, η ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere« εξιστορεί τη δημιουργία του άλμπουμ »Nebraska" του Bruce Springsteen το 1982, όταν ήταν ένας νεαρός μουσικός και πάλευε να συμφιλιώσει τις πιέσεις της επιτυχίας με τα φαντάσματα του παρελθόντος του. Ηχογραφημένο σε ένα μαγνητόφωνο 4 στροφών στην κρεβατοκάμαρα του Springsteen στο Νιού Τζέρσεϊ, το άλμπουμ σηματοδότησε μια κομβική στιγμή στη ζωή του και θεωρείται ένα από τα πιο διαχρονικά έργα του - ένας ακατέργαστος ακουστικός δίσκος που κατοικείται από χαμένες ψυχές που αναζητούν έναν λόγο να πιστέψουν.

Όπως διαβάσαμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το "Νebraska" είχε φτάσει έως το ν. 3 των τσαρτς σε ΗΠΑ και Μ. Βρετανία και το 1989 έγινε πλατινένιο με πάνω από 1 εκατ. δίσκους πωλήσεις.

Στην ταινία του Scott Cooper παίζουν εκτός του Jeremy Allen White, οι Stephen Graham, Paul Walter Hauser, Marc Maron, Gaby Hoffmann.

Σενάριο: Scott Cooper, Warren Zanes.

Χρονολογία Παραγωγής: 2025.

Διανομή από την Feelgood.

Διάρκεια: 120 λεπτά.