Ο Μπρους Σπρίνγκστιν συνεργάστηκε με τον Μπάρακ Ομπάμα αλλά και με τον Ρ. Ρέντφορντ

Τον Οκτώβριο του 2021, όπως έγραψε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται να κυκλοφορήσει το βιβλίο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και του φίλου του, του αγαπητού Αμερικανού ερμηνευτή της ροκ, Μπρους Σπρίνγκστιν που είναι εμπνευσμένο από το podcast τους στο Spotify, με τίτλο «Renegades: Born in the USA». Το βιβλίο των 320 σελίδων βασίζεται στις ειλικρινείς συζητήσεις από το podcast των Ομπάμα και Σπρίνγκστιν, όπου μιλούσαν για τα πάντα, από τον γάμο έως την αρρενωπότητα. Το βιβλίο όπως έγινε γνωστό, θα κυκλοφορήσει σε μεγάλο μέγεθος, θα είναι εικονογραφημένο και περιλαμβάνει και χειρόγραφους στίχους του διάσημου τραγουδιστή του «Born in the USA», ομιλίες του Ομπάμα με σχόλια και αποκλειστικό αρχειακό υλικό καθώς και πάνω από 350 φωτογραφίες από τις ιδιωτικές συλλογές των συγγραφέων, που δεν έχουν δημοσιευθεί ξανά. «Στο “ Renegades: Born in the USA” οι αναγνώστες καλούνται να καθίσουν δίπλα σε αυτούς τους δύο φίλους από τα παλιά, σε ένα στούντιο ηχογράφησης με δεκάδες κιθάρες και κατά τη διάρκεια τουλάχιστον μιας βόλτας με Corvette, καθώς συζητούν για τον γάμο και την πατρότητα, τη φυλή και την αρρενωπότητα, για κάποιους Αμερικανούς ήρωες που αποτελούν πηγή έμπνευσης και τη μουσική.... μιλάνε πολύ για τη μουσική » αναφέρει ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House που θα κυκλοφορήσει το βιβλίο προσθέτοντας πως «θα αποκαλύψουν το πάθος τους - και το περιστασιακό κόστος - να αφηγούνται μια μεγαλύτερη, πιο αληθινή ιστορία για την Αμερική σε όλη την καριέρα τους και να εξερευνούν πώς η διαλυμένη χώρα μας μπορεί να αρχίσει να βρίσκει τον δρόμο της επιστροφής προς την ενότητα». Την ίδια ώρα ο πάντα δημιουργικός Bruce Springsteen, ο αποκαλούμενος «The Boss – Το Αφεντικό», όπως έγραψε το variety.com και η εφημερίδα «Η Αυγή», συνεργάστηκε με τον κορυφαίο Αμερικανό ηθοποιό και σκηνοθέτη και από τους μεγαλύτερους σταρ των δεκαετιών ’70 και ’80, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, στα 85 του χρόνια σήμερα, στο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Mustangs: America's Wild Horses», το οποίο αφηγείται την ιστορία των άγριων αλόγων της Αμερικής από την ταραχώδη ιστορία τους και το αβέβαιο μέλλον τους. Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ που θα κάνει πρεμιέρα στις Αμερικανικές αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου 2021, θα ταξιδέψει τους θεατές σε μια οδύσσεια σε όλη την Αμερική, σε μέρη που λίγοι άνθρωποι έχουν δει, με περισσότερα από 80.000 άγρια άλογα σε δημόσιες εκτάσεις και πάνω από 50.000 σε κυβερνητικά μαντριά. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ που είναι λάτρης της φύσης και των αλόγων, μία αγάπη που έδειξε και στα έργα του όπως στη μεγάλη επιτυχία του, το 1998 «Ο Γητευτής των αλόγων» που είχε προβληθεί με επιτυχία και στην Πάτρα στο σινε-Πάνθεον, είναι εκτελεστικός παραγωγός στο ντοκιμαντέρ «The Mustangs: America's Wild Horses» και ο Μπρους Σπρίνγκστιν έχει επιμεληθεί το σάουντρακ της ταινίας, το οποίο περιλαμβάνει μουσική από τους Γουίλι Νέλσον και Έμιλου Χάρις. Το πρωτότυπο μάλιστα τραγούδι της ταινίας με τίτλο «Never Gonna Tame You» που ερμηνεύει ο Μπλάνκο Μπράουν έγραψε η 12 φορές υποψήφια για Όσκαρ τραγουδοποιός Νταϊάν Ουόρεν, η οποία είναι επίσης συμπαραγωγός της ταινίας. Διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Μπράιαν Πρατ. Η Νταϊάν Ουόρεν είχε επίσης γράψει το τραγούδι «Because you loved me» για την ταινία «Υπόθεση πολύ προσωπική» όπου είχε παίξει ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ το 1996. Το τραγούδι είχε ερμηνεύσει η Σελίν Ντιόν και είχε προταθεί για το βραβείο Όσκαρ. «Τα άγρια άλογα της Αμερικής δίνουν την ύστατη μάχη τους», δήλωσε με νόημα ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ που είναι και μάχιμος οικολόγος ήδη από τα τέλη του ’60 και μαζί και με άλλους καλλιτέχνες υποστηρίζει την πολιτική ενάντια στην κλιματική αλλαγή του νέου Αμερικανού Προέδρου, του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν. «Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για τους φυσικούς μας πόρους απειλεί τις περιοχές άγριας φύσης, τα άγρια άλογά μας και άλλα είδη άγριας ζωής. Τα άλογα είναι συνδεδεμένα με την ίδια τη δομή της Αμερικής. Αυτό που τα απειλεί, απειλεί στην κυριολεξία όλους μας» τόνισε ο αγαπητός σταρ του κινηματογράφου. Τέλος να τονίσουμε πως μία από τις ιδιαίτερες ιστορίες της ταινίας επικεντρώνεται σε άλογα μάστανγκ που βοηθούν βετεράνους του πολέμου του Βιετνάμ και όχι μόνο που είναι αντιμέτωποι με Διαταραχή Μετατραυματικού Άγχους PTSD στο πλαίσιο του προγράμματος Operation Wild Horse. «Καθώς βλέπουμε διαρκώς την ανάγκη να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας και τους κατοίκους του, είναι αυτονόητο ότι τα άγρια άλογα Mustang που παραμένουν ελεύθερα θα πρέπει να αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας» δήλωσε ο Joe Amodei της Virgil Films που έχει αναλάβει τα δικαιώματα διανομής της ταινίας στις αίθουσες. Τον Οκτώβριο, η ταινία που ήδη παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρνπαρα, θα κάνει πρεμιέρα και στο Newport Beach Film Festival, στο Heartland International Film Festival, στο Edmonton International Film Festival και στο Film Fest 919. Tην ταινία έχουν συνσκηνοθετήσει ο Steven Latham με τον Conrad Stanley. Με στοιχεία και από το ΑΠΕ Επιμέλεια: Τ. 