Στην Πάτρα την Τρίτη 21-10 η Ελένη Γερασιμίδου με το νέο της βιβλίο

Η αγαπητή στο κοινό, ηθοποιός Ελένη Γερασιμίδου μας αποκαλύπτει και πάλι μία άλλη καλλιτεχνική της πλευρά, αυτή της συγγραφέως με το νέο της βιβλίο "30 Μικρά Διηγήματα" (εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή). Το βιβλίο που πρωτοκυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο, θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση στην Πάτρα την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο της Σύγχρονης Εποχής στην οδό Κανακάρη 159 πλησίον της Πατρέως.

Θα μιλήσουν ο Βασίλης Καλαμαράς, αρθρογράφος στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, η ίδια η Ελένη Γερασιμίδου και η Πατρινή ηθοποιός και θεατρολόγος Έλενα Αλεξανδράκη.

Τριάντα μικρά διηγήματα γεμάτα αναμνήσεις και νοσταλγία. Τριάντα μικρές ιστορίες ενηλικίωσης. Η Θεσσαλονίκη του παρελθόντος. Τα νιάτα, ο έρωτας, η φιλία, η φτώχεια, αλλά και η αλληλεγγύη, ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο.

Όλ’ αυτά ειπωμένα με την απλή, λαγαρή γλώσσα της Ελένης Γερασιμίδου. Δοσμένα σα μια θεατρική παράσταση, σαν ένας θεατρικός μονόλογος, που μας προτρέπει να αναλογιστούμε τις δικές μας εμπειρίες του παρελθόντος, οι οποίες καθορίζουν τις επιλογές του μέλλοντός μας.

Σελίδες βιβλίου: 64.

*Η δημοφιλής και αγαπητή ηθοποιός Ελένη Γερασιμίδου έχει γεννηθεί στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, τον Δεκέμβρη του 1949. Σπούδασε θέατρο στη γενέτειρά της (Σχολή Χαρατσάρη), απεφοίτησε το 1973 κι από τότε ασκεί το επάγγελμα του ηθοποιού. Τo "Αυτές κι εκείνες" με μικρά διηγήματα που ήταν το τρίτο βιβλίο της, είχε κυκλοφορήσει το 2018. Προηγήθηκαν τα: “Σινέ Πανόραμα” και “Αυτές” των εκδόσεων «Περίπλους».