Χαλκίδα: Νεαροί ξυλοκόπησαν άγρια ηλικιωμένο

Άγρια επίθεση δέχθηκε 70χρονος στη Χαλκίδα το βράδυ της Κυριακής (19.10.2025) από ομάδα νεαρών στη Χαλκίδα.

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών που παραμένουν ασύλληπτοι.

Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε στην οδό Καραγιάννη, έξω από τα ΕΠΑΛ Χαλκίδας, όταν ο 70χρονος περπατούσε μεθυσμένος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι 4 δράστες είδαν τον άνδρα, κατέβηκαν από το όχημά τους και ξεκίνησαν την άγρια επίθεση.

Αφού τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές, τον παράτησαν αιμόφυρτο στον δρόμο.

Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας από τον γιο του ενώ οι δράστες αναζητούνται από τις αρχές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

