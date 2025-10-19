Πάτρα: Δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 15χρονο - Ταυτοποιήθηκαν και σχηματίστηκε δικογραφία

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα, με θύμα έναν 15χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα του, στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, δύο ανήλικοι – ηλικίας 16 και 14 ετών – προσέγγισαν τον γιο του έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομίας Πατρών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο φερόμενων ως δραστών και σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, καθώς η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.