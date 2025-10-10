Επιτυχημένη αποστολή του Ι.Ο. Πατρών στον διασυλλογικό αγώνα «Νηρίκος 2025»- ΦΩΤΟ

Στη Νικιάνα Λευκάδας βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου αθλητές της κατηγορίας Optimist του Ι.Ο. Πατρών, για να συμμετάσχουν στο Διασυλλογικό Αγώνα Optimist και Ilca4 «Νηρίκος 2025» που διοργάνωσε με επιτυχία ο Ν.Ο. Λευκάδος.

Συγκεκριμένα από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών συμμετείχαν οι αθλητές Αργυρός Λεωνίδας, Καρακαπιλίδης Ιορδάνης και Ματθαιόπουλος Μάριος, ενώ συνολικά στην κατηγορία Optimist έλαβαν μέρος 30 αθλητές.

Στα αποτελέσματα της κατηγορίας Optimist, ο αθλητής μας Ματθαιόπουλος Μάριος κατέλαβε την 3η θέση, ο Καρακαπιλίδης Ιορδάνης την 6η θέση και ο Αργυρός Λεωνίδας την 7η θέση. Ο ΙΟΠ συγχαίρει τους αθλητές του και εύχεται ανοδική συνέχεια!

Ευχαριστούμε πολύ το Ν.Ο. Λευκάδας για την φιλοξενία και την άριστη διοργάνωση.

Μέγας χορηγός ΙΟΠατρών, Super Cargo!