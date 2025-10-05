Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλεία: Ασθενής σεισμική δόνηση στην Κρέστενα

Ηλεία: Ασθενής σεισμική δόνηση στην Κρέστενα

Έγινε αισθητή κυρίως στα νότια του νομού

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 21.33 το βράδυ της Κυριακής και έγινε αισθητή κυρίως στη νότια Ηλεία. 

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Σεισμολογικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται τρία χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά των Κρεστένων

Το εστιακό βάθος είναι στα 5 χλμ.

Ειδήσεις Τώρα

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση ανηλίκων που έκλεβαν ντελιβεράδες

Τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες: Καταγράφονται σχεδόν 240 περιστατικά κάθε ημέρα

Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σεισμός Κρέστενα Ηλεία

Ειδήσεις