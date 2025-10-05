Ηλεία: Ασθενής σεισμική δόνηση στην Κρέστενα

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 21.33 το βράδυ της Κυριακής και έγινε αισθητή κυρίως στη νότια Ηλεία.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Σεισμολογικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται τρία χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά των Κρεστένων.

Το εστιακό βάθος είναι στα 5 χλμ.