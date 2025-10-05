Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή

Σύγκρουση Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το βράδυ περί τις 19:00 στην ε.ο Αγρινίου-Θέρμου στο κέντρο του Καινουργίου όταν υπήρξε σύγκρουση Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα.
Από την σύγκρουση βρέθηκε στο οδόστρωμα ο οδηγός της μοτοσυκλέτας που τραυματίστηκε και με σταθμό του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, έχοντας τις αισθήσεις του, συμφωνα με το kainourgiopress.gr
Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσε η Τροχαία Αγρινίου που διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr