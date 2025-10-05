Back to Top
Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή

Σύγκρουση Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το βράδυ περί τις 19:00 στην ε.ο Αγρινίου-Θέρμου στο κέντρο του Καινουργίου όταν υπήρξε σύγκρουση Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα.

Από την σύγκρουση βρέθηκε στο οδόστρωμα ο οδηγός της μοτοσυκλέτας που τραυματίστηκε και με σταθμό του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, έχοντας τις αισθήσεις του, συμφωνα με το kainourgiopress.gr

Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσε η Τροχαία Αγρινίου που διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

