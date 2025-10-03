Σεμινάριο για το ελαιόλαδο πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο

Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η διαπιστευμένη κριτής και γευσιγνώστρια, Μαρία Κατσούλη , η οποία διευθύνει το διεθνή διαγνωνισμό ελαιολάδου, «Athena International Olive Oil Competition», που διεξάγεται στη χώρα μας τα τελευταία δέκα χρόνια.

Οι πενήντα ελαιοπαραγωγοί που το παρακολούθησαν, ενημερώθηκαν για τα κριτήρια αξιολόγησης στους διεθνείς διαγωνισμούς, τα οποία είναι το εφαλτήριο για μια διάκριση. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν δέκα βραβευμένα ελαιόλαδα από διάφορες χώρες, όπως η Τυνησία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Τουρκία, η Βραζιλία και η Κίνα, ώστε να διαπιστώσουν οι ίδιοι το γευστικό επίπεδο του διεθνούς ανταγωνισμού, εφόσον επιθυμούν να στοχεύσουν στη διεθνή αγορά.

Μεγάλη ήταν η προσέλευση στο σεμινάριο για ελαιοπαραγωγούς, που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αχαΐας , την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στο παράρτημά του στο Αίγιο, με τίτλο «Διεθνείς Διαγωνισμοί Ελαιολάδου: «Ο Δρόμος προς τη Διάκριση».

Τάκης Βασιλείου: Αρωγός το Επιμελητήριο Αχαΐας με πολυποίκιλες δράσεις και πρωτοβουλίες

Σε χαιρετισμό του, ο Β΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Τάκης Βασιλείου, αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους, στάθηκε στο γεγονός ότι όλο και περισσότεροι τυποποιητές ελαιολάδου στοχεύουν πλέον και στις διεθνείς αγορές, με το Επιμελητήριο Αχαΐας να είναι αρωγός και συμπαραστάτης με πολυποίκιλες δράσεις και πρωτοβουλίες.

«Το Επιμελητήριο θα είναι μαζί τους για να δημιουργήσει συνθήκες, που θα βοηθησουν το λάδι να έχει μια μεγάλη ανάπτυξη και στην τιμή και στην ποιότητα», υπογράμμισε.

Παρούσα στην εκδήλωση και η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, η οποία δήλωσε τα εξής: «Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέλουμε να συγχαρούμε το Επιμελητήριο Αχαΐας γι’ αυτήν την εκδήλωση. Εμείς στηρίζουμε τους παραγωγούς, τα τοπικά προϊόντα και θέλουμε να αναδείξουμε το ελαιόλαδο για τη διατροφική του αξία. Το ελαιόλαδο θεωρείται το άγιο δισκοπότηρο της μεσογειακής διατροφής».

«Η Αιγιάλεια διακρίνεται ιδιαίτερα για την ποιότητα του ελαιολάδου και οι καλλιεργητές του είναι πλέον όλοι εξειδικευμένοι» τόνισε ο δήμαρχος Αιγίου, Παναγιώτης Ανδριόπουλος, επισημαίνοντας: «Και σ’ αυτό βοηθάει, όχι μόνο η διάθεσή τους για συνεχή βελτίωση των προϊόντων, αλλά και οι φορείς όπως το Επιμελητήριο Αχαΐας, που με ενημερώσεις τείνουν να κάνουν το ελαιόλαδο της Αιγιάλειας νούμερο ένα στην Ελλάδα».

«Το Επιμελητήριο στέκεται κοντά στα μέλη του και στηρίζει όλες αυτές τις προσπάθειες γιατί είναι ο ιστός της οικονομίας μας» τόνισε ο επιμελητηριακός σύμβουλος, Γιώργος Σακελλαρόπουλος, σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι και οι επόμενες ημερίδες που θα γίνουν θα βοηθήσουν κατά πολύ την εμπορία, τη συσκευασία, αλλά και τον απλό παραγωγό για να μπει στο πνεύμα της σωστής καλλιέργειας».

Οι ελαιοκαλλιεργητές και τυποποιητές, που παρακολούθησαν το σεμινάριο εντυπωσιάστηκαν, τόσο από τη διαδικασία της γευστικής δοκιμής που ανέδειξε τον αρωματικό και γευστικό πλούτο που διαθέτουν τα ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας, όσο και από το ποιοτικό επίπεδο του διεθνούς ανταγωνισμού.

«Η Ελλάδα διαθέτει μερικά παγκόσμιας κλάσης, καταπληκτικά ελαιόλαδα, που δείχνουν τον δρόμο και αποδεικνύουν ότι όλη η παραγωγή μας θα μπορούσε να είναι του ίδιου υψηλού επιπέδου», δήλωσε η κυρία Μαρία Κατσούλη κλείνοντας την ομιλία της, κατά τη διάρκεια της οποίας υπογράμμισε την υψηλή ποιότητα καρπού της ποικιλίας ελιάς «Πατρινή», ενώ ευχήθηκε σύντομα να δημιουργηθεί και για το τοπικό ελαιόλαδο μια Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης.

Ανάμεσα στους παριστάμενους ήταν ο αντιδήμαρχος Αιγίου Νίκος Καραΐσκος, ο εκπρόσωπος της Ι.Μ. Αιγιαλείας και Καλαβρύτων π. Χρυσόστομος Μυλωνάς, ο πρόεδρος του Τμήματος Μεταποίησης, Βασίλειος Δημόπουλος, το μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας Βάσος Μποδιώτης και ο επιμελητηριακός σύμβουλος, Δημήτρης Μπομποτσιάρης.