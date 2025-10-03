Επιμελητήριο Αχαΐας: Με Ποταμίτη οι Κάτσενος και Κοντογιάννης

Σε συνεργασία με την παράταξη του Αντώνη Ποταμίτη προχώρησαν οι εκλεγμένοι με το συνδυασμό του Αντώνη Κουνάβη στο Επιμελητήριο Αχαΐας, Σταύρος Κάτσενος και Μιχάλης Κοντογιάννης, γεγονός που ωστόσο, δεν αλλάζει τις ισορροπίες στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου.

Η ανακοίνωση της παράταξης «Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα»

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή υποδεχόμαστε την δήλωση συνεργασίας με την παράταξή μας «Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα» δύο εκλεκτών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου της Αχαΐας και μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας, των κ.κ. Σταύρου Κάτσενου και Μιχάλη Κοντογιάννη.

Οι δυο συνάδελφοι, με επιστολή τους στο Επιμελητήριο γνωστοποίησαν την απόφασή τους να συνεργαστούν με την παράταξή μας, έτσι ώστε από κοινού να προτείνουμε και να διεκδικήσουμε λύσεις για τα προβλήματα των επιχειρηματιών της Αχαΐας.

Πρόκειται για εξαίρετους επαγγελματίες, καθώς ο Σταύρος Κάτσενος είναι ένα έμπειρο και μαχητικό επιμελητηριακό στέλεχος, που εκλέγεται συνεχώς επί 25 χρόνια ως σύμβουλος στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου και ο Μιχάλης Κοντογιάννης είναι ένας καταξιωμένος επιχειρηματίας, με γνώση των θεμάτων της αγοράς της Αχαΐας και θέληση να προσφέρει στην κοινή προσπάθεια.

Η συνεργασία με τους δύο συναδέλφους μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες μας για να κάνουμε αυτό για το οποίο οι συνάδελφοι επιχειρηματίες μας τίμησαν μας ανέδειξαν σε πρώτη δύναμη στις εκλογές.

Να προστατεύουμε τα συμφέροντα του επιχειρηματικού κόσμου και να παλεύουμε για το καλό της Οικονομίας και της κοινωνία της Αχαΐας.

Θα συνεχίσουμε πιο δυνατοί να παρακολουθούμε και να παίρνουμε θέση με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις ενέργειες της Διοίκησης του Επιμελητηρίου που, δυστυχώς, κάθε μέρα και περισσότερο αποδεικνύεται κατώτερη των αναγκών των Αχαιών επιχειρηματιών.

Αντώνης Ποταμίτης

Επικεφαλής «Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα»