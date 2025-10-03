Ξεκίνησε στην «Αγορά Αργύρη» η φετινή έκθεση έργων μαθητών του Εικαστικού Εργαστηρίου-ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Περισσότερα από 1000 έργα μαθητών από τα τμήματα ενηλίκων και παιδιών του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων, φιλοξενούνται από το απόγευμα της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου στην «Αγορά Αργύρη».

Στα εγκαίνια της έκθεσης η οποία θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, παραβρέθηκαν δεκάδες φίλοι των εικαστικών.

Στα εκθέματα περιλαμβάνονται έργα από τα τμήματα ζωγραφικής, κεραμικής, κατασκευών, αγιογραφίας και αποτελούν μέρος της δουλειάς των μαθητών κατά το προηγούμενο έτος.

Θέμα της φετινής έκθεσης είναι «ο συναισθηματικός μου κόσμος» και μέσα από αυτό επιχειρείται να αποτυπωθεί η έρευνα που έγινε στη διάρκεια του ετήσιου κύκλου των μαθημάτων.

Η έκθεση των έργων δεν αποσκοπεί σε προβολή ενός τελικού προϊόντος και δεν έχει ανταγωνιστικό ή ατομικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί σημείο αναφοράς μιας συλλογικής προσπάθειας και έναυσμα για τη συνέχιση της δημιουργικής πορείας των μαθητών. Σκοπός είναι το Εικαστικό Εργαστήριο να αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο, ανοιχτό σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης.

Στα εγκαίνια χαιρέτησε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Αποστόλης Αγγελής. Το παρών έδωσαν η αντιδήμαρχος Υγείας Βίβιαν Σαμούρη, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε επίσης και η πρώην πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Κατερίνα Γεροπαναγιώτη.