Πάτρα: Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης μαθητών του Εικαστικού Εργαστηρίου

Στην έκθεση η οποία θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, παρουσιάζονται περισσότερες από 1000 δημιουργίες μαθητών του εργαστηρίου από τα τμήματα ζωγραφικής, κεραμικής, κατασκευών και αγιογραφίας.

H ετήσια ομαδική έκθεση μαθητών του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων - από τα τμήματα ενηλίκων και παιδιών - ανοίγει τις πύλες της στις 7.30 το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου 2025 στην «Αγορά Αργύρη» στην Αγ. Ανδρέου και Ζαΐμη.

Το Εικαστικό Εργαστήριο του Δήμου Πατρέων είναι μία από τις δομές της αντιδημαρχίας Πολιτισμού και αποτελεί εφαλτήριο για ουσιαστική συνάντηση με τις εικαστικές τέχνες.

Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσεται κάθε χρόνο γύρω από συγκεκριμένο θέμα, στο οποίο αναδεικνύονται διάφορα ζητήματα και οι έννοιες της τέχνης.

Θέμα της φετινής έκθεσης είναι «ο συναισθηματικός μου κόσμος» και επιχειρεί να αποτυπώσει την αντίστοιχη έρευνα που έγινε στη διάρκεια του ετήσιου κύκλου των μαθημάτων.

Η παρουσίαση αυτή δεν έχει την έννοια της επίδειξης ενός τελικού προϊόντος και δεν έχει ανταγωνιστικό ή ατομικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί σημείο αναφοράς μιας συλλογικής προσπάθειας και έναυσμα για τη συνέχιση της δημιουργικής πορείας των μαθητών. Σκοπός είναι το Εικαστικό Εργαστήριο να αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο, ανοιχτό σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης.

Στα τμήματα του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων δίδαξαν» οι:

Ζωγράφοι: Αβραμοπούλου Ιφιγένεια, Καραλή Βασιλική, Καρατζά Άννα, Μπρεσσού Κλαιρ Γκαναέλ, Παϊσιου Κατερίνα, Σπηλιοπούλου Ευαγγελία, Στάμου Βασιλική, Φερεντίνος Παναγιώτης, Φάκος Διονύσιος.

Κεραμίστες: Κανελλοπούλου Μαρία, Μεθενίτης Σπύρος

Αγιογραφία: Λαμπρινάκος Πέτρος

Ώρες λειτουργίας έκθεσης :

Καθημερινές πρωί: 09:00 – 14:00 απόγευμα 17:00 – 21:00.

*Για την χειμερινή εικαστική σαιζόν Νοέμβριος 2025 - Μάιος 2026, οι εγγραφές συνεχίζονται μόνο σε όσα τμήματα υπάρχουν κενές θέσεις στα παιδικά τμήματα και στα τμήματα ενηλίκων.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά:

Δευτέρα έως και Παρασκευή πρωινές ώρες από 10:00 – 13:00 στο τηλ. 2610-620-724 ή επισκεπτόμενοι τα εργαστήρια τις ίδιες μέρες και ώρες στο Παλαιό 29ο Δημοτικό σχολείο, Αυτοκρ. Θεοδοσίου 12, ή με το E-mail: art.patras@patraς.gr