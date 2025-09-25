Εφορία: Η αύξηση του κατώτατου μισθού «καίει»... 400.000 επαγγελματίες

Υπομονή μέχρι το 2027 θα πρέπει να κάνουν περισσότεροι από 400.000 αυτοαπασχολούμενοι για να… δρέψουν τους καρπούς της φορολογικής μεταρρύθμισης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, εν αντιθέσει με όλες τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους από το νέο έτος με τη μειωμένη παρακράτηση φόρου.

Ακόμα νωρίτερα δε, θα φανεί η πρώτη -από μια σειρά αυξήσεων- στους μισθούς των περίπου 170.000 ενστόλων της χώρας.

Τον επόμενο μήνα, θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά τα αναμορφωμένα ειδικά μισθολόγια. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αναμένεται να δουν τις απολαβές τους να αυξάνονται, μεσοσταθμικά, κατά 145 ευρώ κάθε μήνα, ενώ οι εργαζόμενοι στην αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα και το λιμενικό υπολογίζεται πως θα κερδίσουν 111 ευρώ ανά μήνα.

Έχει προηγηθεί τον περασμένο Ιούλιο η καθιέρωση και χορήγηση του οριζόντιου επιδόματος επικινδυνότητας των 100 ευρώ, σε όλους τους ένστολους.

Όσον αφορά στους αυτοαπασχολούμενους, πέρα από το γεγονός ότι οι διορθωτικές παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν είναι έτσι κι’ αλλιώς περιορισμένες, το 2026 στην πλειονότητά τους θα διαπιστώσουν επιβαρύνσεις λόγω της τεκμαρτής φορολόγησης, πριν γευθούν το 2027 τις όποιες φορολογικές ελαφρύνσεις από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, σύμφωνα με το eurotoday.gr.

Πιο συγκεκριμένα, την επόμενη χρονιά, μειώνονται στο μισό οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν με τα αντικειμενικά κριτήρια σε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό μικρών ατομικών επιχειρήσεων που εδρεύουν σε οικισμούς από 501 έως 1.500 κατοίκους και εξαιρούνται για τρία χρόνια από το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων περίπου 6.000 γυναίκες με ατομικές επιχειρήσεις που γεννούν παιδιά.

Για τους υπόλοιπους αυτοαπασχολούμενους, θα συνεχιστεί για τρίτη χρονιά η αρνητική επίδραση από το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης, με τις γνωστές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τον συνυπολογισμό του νέου αυξημένου κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα στον προσδιορισμό των ελαχίστων ποσών καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025, δηλαδή για τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2026.

Συνεπώς, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους θα κληθούν να καταβάλουν το 2026, για τα εισοδήματα του 2025, αυξημένους φόρους εισοδήματος, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα από τα 830 στα 880 ευρώ που τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Ο λόγος είναι ότι ο εκάστοτε κατώτατος μισθός λαμβάνεται υπόψη ως βάση υπολογισμού των ελαχίστων τεκμαρτών ποσών φορολογητέου εισοδήματος που οφείλουν να εμφανίζουν στην Εφορία για κάθε φορολογικό έτος οι φορολογούμενοι με ατομικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης που νομοθέτησε η κυβέρνηση, με τον ν. 5073/2023.

Το ζήτημα αφορά κυρίως εμποροβιοτέχνες, επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους για 6 ή περισσότερα έτη και δηλώνουν πάντοτε καθαρά φορολογητέα εισοδήματα χαμηλότερα αυτών που προκύπτουν με βάση το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης.

Οι εν λόγω αυτοαπασχολούμενοι, αναγκαστικά φορολογούνται κάθε χρόνο όχι με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, αλλά με βάση τα πολύ πιο υψηλά τεκμαρτά φορολογητέα εισοδήματα που προκύπτουν από τα αντικειμενικά κριτήρια.

Εξ’ αιτίας της αναπροσαρμογής του ύψους του κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα, θα υποχρεωθούν και για το τρέχον έτος (με τις φορολογικές δηλώσεις του 2026) να εμφανίσουν τεκμαρτά ποσά φορολογητέων εισοδημάτων, όχι μόνο υψηλότερα των δηλούμενων, αλλά και αυξημένα σε σύγκριση με τα τεκμαρτά ποσά εισοδημάτων που εμφάνισαν φέτος για το 2024.