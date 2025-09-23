Προειδοποίηση της Εφορίας για κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς: Ποιοι κίνδυνοι και πρόστιμα απειλούν τους φορολογούμενους

Δεν είναι λίγοι όσοι επιλέγουν να ανοίξουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ οικογενειών για το λόγο ότι διευκολύνουν τη διαχείριση των χρημάτων.

Παρόλα αυτά, η χρήση τους μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους, κυρίως σε φορολογικό επίπεδο, που πολλές φορές αγνοούνται.

Η φορολογική διοίκηση μπορεί να εκλάβει ως γονική παροχή ή δωρεά οποιαδήποτε μεταφορά ποσού από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε λογαριασμό τρίτου προσώπου, αν δεν έχει δηλωθεί και τεκμηριωθεί, με συνέπεια την επιβολή φόρου.

Αφορμή στάθηκε πρόσφατη υπόθεση, όπου μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιού προς ατομικό λογαριασμό του παιδιού χαρακτηρίστηκε ως δωρεά. Όπως ανέφεραν τα Νέα, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ξεκαθάρισε ότι εάν ένας συνδικαιούχος, ο οποίος δεν έχει καταθέσει χρήματα στον λογαριασμό, κάνει ανάληψη για προσωπικό του όφελος, αυτό θεωρείται δωρεά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εφόσον τα ποσά είναι υψηλά, απαιτείται η υποβολή δήλωσης στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ, για να φορολογηθεί ή να εξαιρεθεί.

Υπενθυμίζεται ότι οι γονικές παροχές και δωρεές μέχρι 800.000 ευρώ μεταξύ στενών συγγενών (π.χ. γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια) απαλλάσσονται από φόρο, αρκεί να γίνονται μέσω τραπέζης και να δηλώνονται στην Εφορία.

Η απλή κατάθεση σε κοινό λογαριασμό δεν θεωρείται δωρεά. Ζήτημα προκύπτει μόνο όταν το ποσό χρησιμοποιείται από συνδικαιούχο που δεν συνέβαλε. Μικροποσά και χρήματα για παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό εξαιρούνται από τους ελέγχους.

Η ΑΑΔΕ εξετάζει τις δηλώσεις με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες. Αν η συναλλαγή δεν επιβεβαιωθεί και λείπουν αποδείξεις, τότε επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές 10% έως 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας. Μετρητά εκτός τραπέζης φορολογούνται άμεσα με 10%, χωρίς αφορολόγητο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις διαδοχικές δωρεές. Όταν χρήματα περνούν από ενδιάμεσους για να καταλήξουν σε πρόσωπα εκτός πρώτου βαθμού συγγένειας, τότε η Εφορία επιβάλλει φόρο 20% χωρίς απαλλαγή. Αν οι συναλλαγές γίνουν μέσα σε έξι μήνες, ενεργοποιείται άμεσος έλεγχος. Επιπλέον, αν χρήματα μπουν σε κοινό λογαριασμό παιδιού και τρίτου, πρέπει να αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο από τον δωρεοδόχο. Διαφορετικά, επιβάλλεται φόρος.

πηγη newmoney