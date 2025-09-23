Επιστροφή ενοικίου: 5 SOS για τους δικαιούχους

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι της επιστροφής ενός ενοικίου, προκειμένου να προχωρήσουν σε τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, να αναζητήσουν τον κωδικό 081 στη φετινή τους φορολογική δήλωση και να ελέγξουν εάν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου της κατοικίας τους.

Εάν ο συγκεκριμένος κωδικός έχει συμπληρωθεί δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα απολύτως. Η επιστροφή του ενοικίου θα γίνει αυτόματα χωρίς αίτηση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Στην περίπτωση όμως που ο κωδικός 081 είναι «κενός» θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση και να συμπληρώσουν τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου που αφορά την κατοικία που ενοικίαζαν το 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε εφαρμογή τίθεται η νέα διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου, που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία.

Για τη φετινή χρονιά, η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2024 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Έως 800 ευρώ + 50 ευρώ για κάθε παιδί

Άγαμοι: Έως 20.000 ευρώ

Έγγαμοι: Έως 28.000 ευρώ + 4.000 ευρώ ανά τέκνο

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 31.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Αξία περιουσίας: έως 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό + 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Το enikonomia απαντά σε 5 κρίσιμες ερωτήσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης.

Είμαι δικαιούχος της επιστροφής ενοικίου. Χρειάζεται να κάνω αίτηση;

Όχι. Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει αυτόματα έως το τέλος Νοεμβρίου

Πότε δικαιούται κάποιος ενίσχυση για φοιτητική κατοικία;

Όταν ο φοιτητής σπουδάζει σε άλλη πόλη ή μένει μακριά από το πατρικό του

Ερώτηση

Τι γίνεται στη περίπτωση που μια οικογένεια έχει δύο παιδιά που είναι φοιτητές μένουν και σε 2 διαφορετικές πόλεις;

Οικογένεια που δεν έχει ενοίκιο κυρίας κατοικίας αλλά έχει ενοίκιο δύο φοιτητικών κατοικιών θα μπορεί να πάρει έως 1.600 ευρώ

Νοικιάζω σπίτι στην Αθήνα για να μένουμε με την οικογένειά μου και στη Θεσσαλονίκη για τον γιο μου που είναι φοιτητής. Δικαιούμαι 2 επιστροφές ενοικίου;

Ναι.

Παράδειγμα

Εισόδημα: 30.000 ευρώ

Κύρια κατοικία: Ενοίκιο 800 ευρώ

Φοιτητική κατοικία: Ενοίκιο 400

Σύνολο: 1.200 ευρώ

Το μισθωτήριο δεν έχει δηλωθεί στον κωδικό 081. Τι πρέπει να κάνω;

Να το δηλώσετε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Χωρίς καταχωρημένο μισθωτήριο, η επιστροφή δεν καταβάλλεται η ενίσχυση, ακόμα κι αν πληρούνται όλα τα κριτήρια