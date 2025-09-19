Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Την ερχόμενη εβδομάδα οι πληρωμές

Την επόμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη (24/9) έως και την Παρασκευή (26/9) θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, οι πληρωμές των συντάξεων θα ακολουθήσουν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

-Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συντάξεις μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

-Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.