ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούνται το ειδικό εποχικό επίδομα έως 1.375 ευρώ

Από τις 23 Σεπτεμβρίου θα έχουν tτη δυνατότητα οι δικαιούχοι του Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος της ΔΥΠΑ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου άρχισε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2025. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 έως 1.375,50 ευρώ.

Πέρυσι, συνολικά 82.800 δικαιούχοι έλαβαν το Ειδικό εποχικό βοήθημα από τη ΔΥΠΑ.

Επισημαίνεται ότι δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας στο διάστημα 10/09/2025 – 30/11/2025. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να λάβει και το ειδικό εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση ανεργίας, με εξαίρεση τους οικοδόμους.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-dypa

Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού – μέλους οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, εργαζόμενου τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, χορευτή – μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι και οι ασφαλισμένοι που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο (όπως προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους), εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 και δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Η απόφαση παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/anergia-kai-paroxes-asfalishs-misthwtwn?tab=boithimata-epidomata&tab2=eidiko-epokhiko-voithima&tab3=

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2025 ανά επάγγελμα

ΚΛΑΔΟΣ

Ημερομίσθια 2024Από – Έως

ΠΟΣΟ (€)

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί

95-210αποκλειστικά στον κλάδο

1017,87€

Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες

50-210

962,85€

Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες

50-210

962,85€

Καπνεργάτες

50-210

962,85€

Μουσικοί – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου

50-210

687,75€

Υποδηματεργάτες

50-210

687,75€

Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

50-230

962,85€

Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων

70-210

687,75€

Ηθοποιοί

50-210

687,75€

Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης

50-210

687,75€

Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

50-210

687,75€

Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου

50-210

687,75€

Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου

50-210

687,75€

Εργαζόμενοι τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου

75 και όχι άνω των 50 από 1/10 -31/12

687,75€

Σμυριδεργάτες

50-240

1375,50€

Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου

50-210

687,75€

Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

50-210

687,75€

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

50-210

687,75€





