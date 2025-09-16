Πάτρα: Κλείνει για μία εβδομάδα για ανακαίνιση το κεντρικό ΚΕΠ

Κλειστό θα παραμείνει για μία εβδομάδα το κεντρικό ΚΕΠ Πάτρας λόγω ανακαίνισης, όπως ανακοίνωσε η Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων ανφέρει τα εξής:

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών ανακοινώνεται ότι το κεντρικό ΚΕΠ0384 του Δήμου Πατρέων θα παραμείνει κλειστό από

τη Δευτέρα 22/09/2025 έως και το Σάββατο 27/09/2025 λόγω εργασιών ανακαίνισης.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται από τα ΚΕΠ των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου: (ΚΕΠ 0794 ΡΙΟΥ, ΚΕΠ 0894 ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ, ΚΕΠ 0895 ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΕΠ 0383 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ)

*ΤΟ ΚΕΠ Δ.Ε ΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΈΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 08.00 - 19.30 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00 - 13.30.