Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Κλείνει για μία εβδομάδα για ανακαίνιση το κεντρικό ΚΕΠ

Πάτρα: Κλείνει για μία εβδομάδα για ανακ...

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται από τα 4 υπόλοιπα ΚΕΠ

Κλειστό θα παραμείνει για μία εβδομάδα το κεντρικό ΚΕΠ Πάτρας λόγω ανακαίνισης, όπως ανακοίνωσε η Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων ανφέρει τα εξής:

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών ανακοινώνεται ότι το κεντρικό ΚΕΠ0384 του Δήμου Πατρέων θα παραμείνει κλειστό από
τη Δευτέρα 22/09/2025 έως και το Σάββατο 27/09/2025 λόγω εργασιών ανακαίνισης.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται από τα ΚΕΠ των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου: (ΚΕΠ 0794 ΡΙΟΥ, ΚΕΠ 0894 ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ, ΚΕΠ 0895 ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΕΠ 0383 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ)

*ΤΟ ΚΕΠ Δ.Ε ΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΈΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 08.00 - 19.30 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00 - 13.30.

Ειδήσεις Τώρα

Τα συλλυπητήρια του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη για τον θάνατο της μητέρας του Νίκου Παπαδημάτου

Επίθεση σε 26χρονη στον Κορυδαλλό – Την γρονθοκόπησαν και της απέσπασαν πορτοφόλι

Σεισμός αισθητός στην Πάτρα- 2,9 ρίχτερ κοντά στο Αντίρριο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Πατρέων ΚΕΠ

Ειδήσεις