Τα συλλυπητήρια του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη για τον θάνατο της μητέρας του Νίκου Παπαδημάτου

Η ανακοίνωση

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης αποχαιρετάει την μητέρα του Νίκου Παπαδημάτου η οποία έφυγε από τη ζωή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον Νίκο Παπαδημάτο και στην οικογένειά του για την απώλεια της μητέρας του Μαρίας Παπαδημάτου.

Ειδήσεις