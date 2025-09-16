Τα συλλυπητήρια του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη για τον θάνατο της μητέρας του Νίκου Παπαδημάτου

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης αποχαιρετάει την μητέρα του Νίκου Παπαδημάτου η οποία έφυγε από τη ζωή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον Νίκο Παπαδημάτο και στην οικογένειά του για την απώλεια της μητέρας του Μαρίας Παπαδημάτου.