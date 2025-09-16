Πάτρα: 13χρονος διέρρηξε μαγαζί μαζί με 10χρονο

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 13χρονος, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, ενεργώντας από κοινού με έναν 10χρονο, διέρρηξαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ.



Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ ο ανήλικος συλληφθείς δεν είχε προβεί σε έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.