Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: 13χρονος διέρρηξε μαγαζί μαζί με 10χρονο

Πάτρα: 13χρονος διέρρηξε μαγαζί μαζί με 10χρονο

Σύλληψη ανήλικου για κλοπή κατά συναυτουργία και στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 13χρονος, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, ενεργώντας από κοινού με έναν 10χρονο, διέρρηξαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ.


Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ ο ανήλικος συλληφθείς δεν είχε προβεί σε έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Ειδήσεις Τώρα

Θεσσαλονίκη: 23χρονος ταυτοποιήθηκε μεταξύ των δύο σορών που βρέθηκαν στον Θερμαϊκό

Επίθεση σε 26χρονη στον Κορυδαλλό – Την γρονθοκόπησαν και της απέσπασαν πορτοφόλι\

To ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας για την απώλεια του Άρη Τηλιγάδη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κλοπή Διάρρηξη

Ειδήσεις