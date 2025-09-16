To ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας για την απώλεια του Άρη Τηλιγάδη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, κατά την τακτική συνεδρίασή του, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Άρη Τηλιγάδη, περιφερειακού συμβούλου Δυτικής Ελλάδας, πρώην αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας και επί σειρά ετών δραστήριου επαγγελματία και κοινωνικού παράγοντα της Αιγιαλείας,

Ομόφωνα αποφάσισε και εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

-Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και οδύνη του για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε τον τόπο του με ήθος, συνέπεια και αυταπάρνηση, τόσο από τη θέση του ενεργού επαγγελματία όσο και από τη θέση του αυτοδιοικητικού.

-Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου, και όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.

-Να αναγνωρίσει δημόσια την προσφορά του Άρη Τηλιγάδη στην κοινωνία της Αιγιάλειας και τη μακρόχρονη συμβολή του στην προώθηση των τοπικών ζητημάτων, μέσω της επαγγελματικής του δράσης, της κοινωνικής του παρουσίας και της συμμετοχής του στην περιφερειακή και θεσμική εκπροσώπηση της περιοχής.

-Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του εκλιπόντος εκ μέρους του Δήμου Αιγιαλείας.

-Να παραστεί το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία.

-Να διαβαστεί το παρόν ψήφισμα στην κηδεία του, να επιδοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος και να δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο.

Το παρόν ψήφισμα εγκρίνεται ομόφωνα και τίθεται στο αρχείο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.