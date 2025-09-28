Στέφανος Ντούσκος: «Αυτό το χρυσό είναι για την Ελλάδα»

Συγκινημένος ο Έλληνας αθλητής μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου
Μια ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε ο Στέφανος Ντούσκος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σαγκάη.
Μετά από μια συγκλονιστική κούρσα και εντυπωσιακή ανατροπή στα τελευταία μέτρα, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο το 2021 ανέβηκε ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου.
«Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του.
Ο Έλληνας κωπηλάτης ξεκίνησε σταθερά, μένοντας στο πρώτο μισό της διαδρομής στη δεύτερη θέση πίσω από τον Γερμανό Όλιβερ Τσάιντλερ, αλλά έδειξε ψυχραιμία και αντοχή. Με εντυπωσιακό φίνις στα τελευταία 500 μέτρα, τερμάτισε πρώτος με χρόνο 6:36.75, χαρίζοντας μια ακόμα χρυσή σελίδα στην ελληνική κωπηλασία.
Δείτε την χρυσή κούρσα
«Αυτό είναι για την Ελλάδα» – Οι δηλώσεις Ντούσκου
Μετά την απονομή, εμφανώς εξαντλημένος αλλά πανευτυχής, ο Στέφανος Ντούσκος αφιέρωσε την επιτυχία του στην πατρίδα:
«Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό. Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά».
Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στις νεότερες γενιές: «Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να μοιάζουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή».
Συγκίνηση και υπερηφάνεια στην Ομοσπονδία
Ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, Βασίλης Πολύμερος, μίλησε για ιστορική στιγμή: «Κλαίμε όλοι από χαρά. Δεν έχει συμβεί ξανά να πάρουμε χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ανδρών. Είναι άθλος αυτό που πέτυχε, γιατί υστερεί σωματικά σε σχέση με τους αντιπάλους του, αλλά η ψυχή και το πείσμα, μαζί με την προπόνηση, τον έκαναν πρωταγωνιστή».
Συγκινημένος ήταν και ο προπονητής του, Τζιάνι Ποστιλιόνε: «Δούλεψε εδώ και τέσσερα χρόνια για να φτάσει εδώ, με τη βοήθεια του Θεού και την απόλυτη αφοσίωσή του. Η ελληνική κωπηλασία είναι πλέον σε καλύτερη θέση. Ο Στέφανος είναι εξαιρετικός κωπηλάτης και είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει για να το ξανακάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες».
