Στέφανος Ντούσκος: «Αυτό το χρυσό είναι για την Ελλάδα»

Μια ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε ο Στέφανος Ντούσκος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σαγκάη.

Μετά από μια συγκλονιστική κούρσα και εντυπωσιακή ανατροπή στα τελευταία μέτρα, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο το 2021 ανέβηκε ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου.

«Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του.

Ο Έλληνας κωπηλάτης ξεκίνησε σταθερά, μένοντας στο πρώτο μισό της διαδρομής στη δεύτερη θέση πίσω από τον Γερμανό Όλιβερ Τσάιντλερ, αλλά έδειξε ψυχραιμία και αντοχή. Με εντυπωσιακό φίνις στα τελευταία 500 μέτρα, τερμάτισε πρώτος με χρόνο 6:36.75, χαρίζοντας μια ακόμα χρυσή σελίδα στην ελληνική κωπηλασία.

Δείτε την χρυσή κούρσα