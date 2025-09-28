Πού θα δείτε ΑΕΚ – Βόλος, Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ, Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός και LaLiga

Πλούσιο το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα
Η 5η αγωνιστική της Super League ξεχωρίζει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025, με τα ματς ΑΕΚ – Βόλος, Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός, ενώ παράλληλα προβάλλονται σημαντικές αναμετρήσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάσπερ Ρουντ – Αλεξάνταρ Βούκιτς ATP 500 τένις
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Μπράντον Νακασίμα ATP 500 τένις
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Ουντινέζε Serie A
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο τένις
14:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου Super League 2
14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Πεκίνο τένις
14:30 Novasports 3HD Νυρεμβέργη – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη La Liga
15:30 Novasports Start Γκρόνινγκεν – Φέγενορντ Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Φούλαμ Premier League
16:00 ΕΡΤ2 ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός Super Cup γυναικών μπάσκετ
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Φιορεντίνα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:30 Novasports 2HD Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Λίβινγκστον – Ρέιντζερς Scottish Premiership
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Βόλος ΝΠΣ Super League
17:15 Novasports Prime Έλτσε – Θέλτα La Liga
18:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Άρσεναλ Premier League
18:30 Novasports 3HD Κολωνία – Στουτγκάρδη Bundesliga
19:00 Novasports 6HD Ryder Cup γκολφ
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – Ομόνοια Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Lega Basket Supercoppa Τελικός
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Μπολόνια Serie A
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Κηφισιά Super League
19:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD ACB Supercopa Endesa Τελικός
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπράγκα – Νασιονάλ Liga Portugal
20:30 Novasports Prime Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ Super League
20:30 Novasports 2HD Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο Bundesliga
21:00 Action 24 Ρασίνγκ Κλουμπ – Ιντεπεντιέντε Liga Profesional Clausura
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός Super League
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλαν – Νάπολι Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Οσασούνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ιντιάνα Φίβερ – Λας Βέγκας Έισις WNBA Playoffs
22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Φαμαλικάο – Ρίο Άβε Liga Portugal
