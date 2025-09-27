ΣΔΥ Πατρών: Διάκριση στις Άλπεις!

Αικατερίνη Ράπτη
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΔΥ Πατρών εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στο μέλος του συλλόγου ΡΑΠΤΗ Κατερίνα για την επιτυχή συμμετοχή της σε ορεινό αγώνα δρόμου του εξωτερικού προβάλλοντας κ διαφημίζοντας τον σύλλογό μας.
Συγκεκριμένα η ΡΑΠΤΗ Κατερίνα συμμετείχε στη διοργάνωση Julian Alps Trail Run by UTMB που διεξήχθη στις Ιουλιανες Άλπεις κ αποτελεί μέρος της UTMB World Series,μιας από τις πιο σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις στο ορεινό τρέξιμο στον κόσμο, στον αγώνα των 25 χλμ. με 1000μ.θετικης υψομετρικής κ τερμάτισε σε 3ω13λ καταλαμβάνοντας την 6η θέση στην ηλικιακή της κατηγορία.
Ενας αγώνας ανάμεσα στα αλπικά μονοπάτια, γέφυρες κ δάση, μαγευτικά καταπράσινα χωριά.
Ευχόμαστε στη ΡΑΠΤΗ Κατερίνα καλή αποκατάσταση, υγεία κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές της δράσεις!
