Ο ΣΔΥ Πατρών στον Παράκτιο Δρόμο- Συμμετοχές

Με επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στο παραλιακό μέτωπο των Βραχνεικων ο 1ος Παράκτιος Δρόμος Πάτρας Δρόμος Πάτρας προς τιμήν του Πατρινού Βαλκανιονικη του Μαραθωνίου Νίκου Αργυρόπουλους και περιελάμβανε αγώνες δρόμου 9,6χλμ κ 5χλμ.

Τους αγώνες διοργάνωσε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαιας " Σ.Μ.ΑΧ Φειδιππίδης" σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κ υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων,του Επιμελητηρίου Αχαιας κ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού κ Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ).

Η πολυάριθμη συμμετοχή των μελών μας στους αγώνες της διοργάνωσης ανέδειξαν τον σύλλογό μας ως την πολυπληθέστερη ομάδα, βραβείο το οποίο απονεμήθηκε απ'τους διοργανωτές στον σύλλογό μας.Αναλυτικα:

Στον αγώνα των 9,6χλμ συμμετείχαν επιτυχώς για τον , ΣΔΥΠ τα μέλη του:ΔΑΝΙΑΣ Άγγελος (3η θέση ηλικιακής κατηγορίας), ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΤΟΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ, ΑΛΥΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,η οποία κατέκτησε την 3η θέση γενικής γυναικών, ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, ΓΚΙΖΑΣ Παναγιώτης, ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ Ανδρέας, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος, ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μάρθα ( 1η θέση ηλικιακής κατηγορίας), ΣΚΟΝΔΡΑ Ελευθερία (2η θέση ηλικιακής κατηγορίας), ΣΤΑΜΟΥ Βασιλική (2η θέση ηλικιακής κατηγορίας), ΛΕΚΕΑΣ Μαρίνος, ΦΙΛΙΠΠΌΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης, ΚΟΥΛΗΣ Θεόδωρος, ΒΑΡΔΙΚΟΣ Ιωάννης, ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ Θεόδωρος, ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος, ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή, ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Μαρία, ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Σωτήρης, ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ Πολύδωρος, ΤΖΟΛΑΣ Τάσος, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Οδυσσέας, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτρης, ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, ΚΑΡΥΔΗ Αναστασία, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Μανώλης, ΜΟΡΩΝΗΣ Νικόλαος, ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ Γιάννης, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΌΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΡΤΕΖΙΝΗΣ Κωνσταντίνος, ΣΚΟΥΤΙΔΑ Αγγελική, ΧΡΥΣΙΚΟΣ Κωνσταντίνος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος, ΠΑΝΑ Μαριάνθη, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ Γιάννης.

Άξιο αναφοράς είναι ότι την τριάδα των νικητών στα 9,6χλμ. αποτέλεσαν αγαπητά παιδιά κ φίλοι του συλλόγου μας:

1ος ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ Νικόδημος με χρόνο 31:07

2ος ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ Χαρίτων με χρόνο 34:12

3ος ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος με χρόνο 34:25

Στον αγώνα των 5 χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη μας:ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ Πολύδωρος, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριστέα, ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος, ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Βασίλειος, ΤΣΙΝΙΑ Γεωργία, ΓΚΟΛΩΝΗ Νικολίτσα, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ανδριάνα, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα, ΤΣΑΚΩΝΑ Ελισσάβετ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Μαρίνα, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος,ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ Αθανασία, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Χαράλαμπος

Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του - δρομείς του συλλόγου μας για την επιτυχή συμμετοχή τους κ τις διακρίσεις τους στους αγώνες του 1ου Παράκτιου Δρόμου Πάτρας, χάρη στην δυναμική συμμετοχή των οποίων ο σύλλογός μας βραβεύτηκε ως η πολυπληθέστερη ομάδα της διοργάνωσης,κ τους εύχεται υγεία κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις.

Συγχαίρουμε επίσης τον έτερο δρομικο σύλλογο της πόλης μας ΣΜΑΧ Φειδιππίδης κ το ΔΣ αυτού για την άρτια κ επιτυχημένη διοργάνωση κ τον ευχαριστούμε για το βραβείο της πολυπληθέστερης ομάδας της διοργάνωσης στον σύλλογό μας (το βραβείο παρέδωσε ο πρόεδρος του ΣΜΑΧ Φειδιππίδης κ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ Αντώνιος στον πρόεδρο του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ κ. ΓΡΑΜΜΕΝΟ Γεώργιο ).Ο ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ θα είναι εκεί μαζικά κ του χρόνου στηρίζοντας την προσπάθεια του Σ.Μ.ΑΧ Φειδιππίδης , όπως άλλωστε στηρίζει δυναμικά κάθε δρομικο γεγονός που λαμβάνει χώρα στην πόλη μας κ γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Αχαιας, κ ευχόμαστε στον ΣΜΑΧ Φειδιππίδη κ το ΔΣ αυτού καλή επιτυχία σε ανάλογες πρωτοβουλίες κ μελλοντικές του δράσεις.