Παράκτιος δρόμος Πάτρας: Μεγάλη συμμετοχή- ΦΩΤΟ

Με απόλυτη επιτυχία, τόσο οργανωτική αλλά και αγωνιστική, διεξήχθη την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πάτρα, ο «Παράκτιος Δρόμος Πάτρας 2025» προς τιμήν του μεγάλου Πατρινού Βαλκανιονίκη του Μαραθωνίου Νίκου Αργυρόπουλου, με διοργανωτή το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ).

Ο «Παράκτιος Δρόμος Πάτρας» που πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά, αποτέλεσε ιδέα του Δ.Σ. του Σ.Μ.ΑΧ. «Φειδιππίδης» με σκοπό την καθιέρωση ενός νέου αγώνα δρόμου που θα διεξάγεται κάθε τέλος καλοκαιριού, ο οποίος θα μπορεί να προσελκύσει δρομείς, αθλούμενους, οικογένειες με παιδιά να τρέχουν στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Αχαϊκής πρωτεύουσας και να απολαμβάνουν τη μοναδική ομορφιά του τοπίου.

Περισσότεροι από πεντακόσιοι (500) δρομείς από την Πάτρα, την Αιγιάλεια και άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο, έτρεξαν «δίπλα στο κύμα», στον 1ο Παράκτιο Δρόμο Πάτρας 2025 «Νίκος Αργυρόπουλος», για να τιμήσουν το Νίκο Αργυρόπουλο, που αποτελεί ένα τεράστιο πρότυπο για όλους τους φίλους του δρομικού κινήματος, πλημμυρίζοντας με χρώματα και χαμόγελα τον παραθαλάσσιο χώρο της παραλιακής ζώνης των Βραχναιίκων, αποδεικνύοντας τη δύναμη του δρομικού κινήματος και τη δίψα των δρομέων για αγώνες στην αρχή της φθινοπωρινής σεζόν, οι οποίοι θα προετοιμάσουν, ιδιαίτερα τους πιο έμπειρους, για τους αγώνες που ακολουθούν, με αποκορύφωμα το Μαραθώνιο της Αθήνας το Νοέμβριο.

Η διοργάνωση περιλάμβανε αποστάσεις 9.6χλμ και 5χλμ σε επίπεδη διαδρομή, δίπλα στο κύμα, ασφαλτοστρωμένη, με άριστης ποιότητας τερέν, που βοήθησε στην επίτευξη γρήγορών επιδόσεων

Την εκκίνηση τόσο στον αγώνα των 5χλμ., όσο και στον αγώνα των 9,6χλμ. «έδωσε» ο Νίκος Αργυρόπουλος ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του τόσο για την τιμή που του έγινε, όσο και για τη συμμετοχή 500 και πλέον δρομέων στη διοργάνωση. Παράλληλα, έστειλε από μικροφώνου και το μήνυμά του σε όλους όσοι συμμετείχαν, προσφέροντας τις πολύτιμες συμβουλές του στους δρομείς κάθε ηλικίας και φύλου.

Παρόντες στον αγώνα, μεταξύ άλλων, ήταν ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, ο οποίος συμμετείχε και ως δρομέας, ο πρόεδρος του Επιμελητήριο Αχαΐας κ. Θεόδωρος Λουλούδης, ο οποίος έτρεξε σε ένα ακόμη δρομικό event, ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΗΠ (υπεύθυνος για τον στολισμό της πόλης και το Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων) κ. Δημήτριος Δημησιάνος, ο οποίος έτρεξε μαζί με τον γιό του, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βραχνεϊκων κ. Ιωάννης Παπαχρονόπουλος, η υποδιοικήτρια του Τμήματος Τροχαίας Πατρών κα Νικολίτσα Τσεκούρα, ο συνεργάτης περιφερειακός ομοσπονδιακός προπονητής του ΣΕΓΑΣ κ. Γεώργιος Παπανδρεόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου και μέλος της νυν διοίκησης Νίκος Μπαλάσης, ο τεχνικός σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου κ. Κώστας Μπούσιας, η project manager του Patras Half Marathon κα Μάγδα Οικονόμου κ.ά.

Στην οργανωτική επιτυχία του «Παράκτιου Δρόμου Πάτρας 2025 ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ», κύριο μέλημα της οποίας ήταν η ασφάλεια των δρομέων, συνέβαλαν:

· Το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, που με το προσωπικό του έδωσε το παρόν τόσο στην προετοιμασία, όσο και «στην πρώτη γραμμή» την ημέρα του αγώνα,

· Οι «Θεσμικοί Υποστηρικτές» του αγώνα, φορείς που συμμετείχαν εθελοντικά και ήταν το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας, η Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Διάσωσης Βραχνεϊκων, η Πολιτιστική Δράση Δημοτικής Κοινότητας Βραχνεϊκων, η Ενωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου και η Λέσχη Φίλων Βέσπα Πάτρας

· Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας (τιμήθηκε ως η πολυπληθέστερη ομάδα) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο που συμμετείχαν με τις δρομικές τους ομάδες

· Οι πρόεδροι και το προσωπικό των Δημοτικών Κοινοτήτων Βραχναιίκων, Μονοδενδρίου και Ροϊτικών του Δήμου Πατρέων

· Οι Διευθύνσεις και το προσωπικό του Δήμου Πατρέων

και φυσικά οι εθελοντές του «Παράκτιου Δρόμου Πάτρας 2025 ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» που, με αλτρουϊσμό και διάθεση για προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, κάλυψαν ακούραστα και με χαμόγελο οργανωτικούς τομείς στην προετοιμασία αλλά κυρίως την ημέρα του αγώνα, όπως η φύλαξη της διαδρομής του αγώνα, η τροφοδοσία των δρομέων αλλά και πολλές δράσεις στο χώρο της αφετηρίας/τερματισμού των αγώνων.

Κεντρικό ρόλο στην οργανωτική επιτυχία του αγώνα διαδραμάτισαν οι χορηγοί του «Παράκτιου Δρόμου Πάτρας 2025 ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ».

«ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ» του αγώνα ήταν η πατρινή εταιρεία αναψυκτικών και φυσικών χυμών «ΛΟΥΞ». «Μεγάλοι χορηγοί» ήταν το «Αχαϊκό Χωριάτικο», η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Τρίγκας Nephros», η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Τρίγκας Health» και η εταιρεία αθλητικών ειδών «Brooks Running» , ενώ χορηγοί ήταν οι εκτυπώσεις «Κατριβέσης», τα «Coffee Island», τα καταστήματα αθλητικών ειδών «Dimitrioglou Sport» και «Oxygen store”, οι ξηροί καρποί “Euronuts” και η “M-Plus χημικές τουαλέτες”.

Χορηγοί επικοινωνίας ήταν ο δημοσιογραφικός οργανισμός «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», με την ιστορική εφημερίδα, το ραδιόφωνό «Peloponnisos FM 103,9» και την ιστοσελίδα pelop.gr, καθώς και η καταξιωμένη δρομική ιστοσελίδα runningnews.gr, ενώ χορηγός μετακίνησης ήταν το «ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΑΣ 18300».

Κρατώντας ως μεγάλη εικόνα τα χαμόγελα των δρομέων, τα χαρούμενα πρόσωπα των εθελοντών και των συμμετεχόντων στη διοργάνωση και τη θετική ενέργεια όσων συμμετείχαν στη μεγάλη δρομική γιορτή της Κυριακής, θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας από την επιτυχία της πρώτης οργανωτικής προσπάθειας του «Παράκτιου Δρόμου Πάτρας».

Με την πεποίθηση ότι «εχθρός του καλού είναι το καλύτερο» θέλουμε να υποσχεθούμε στους δρομείς που συμμετείχαν στον «Παράκτιο Δρόμο Πάτρας 2025 ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» ότι η διοργάνωση θα γίνει ένας θεσμός που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή και ο επόμενος αγώνας, που προγραμματίζεται να διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, θα είναι καλύτερος από το φετινό, θα είναι ένας αγώνα-υπόδειγμα για το δρομικό κίνημα που δεν θα έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τις μεγάλες δρομικές εκδηλώσεις της Χώρας μας.

Οι νικητές στους αγώνες 5χλμ. και 9,6χλμ. του Παράκτιος Δρόμος Πάτρας 2025 "ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ":

ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΛΜ.

ΑΝΔΡΕΣ:

Γιώργος Αθανασόπουλος (Lepanto) 17.21,

Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας) 17.50,

Κωνσταντίνος Κατσίκης (Πέλοπας) 18.32

ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

Ειρήνη Τάνταρου 18.49,

Αρετή Αργυροπούλου (ΣΜΑΧ Φειδιππίδης) 21.03,

Παναγιώτα Ζαρκαδάκη (Πέλοπας) 21.39

ΑΓΩΝΑΣ 9,6 ΧΛΜ.

ΑΝΔΡΕΣ:

Νικόδημος Νικολακέας (AE Olympias-DCR Athens) 0.31.07,

Χαρίτων Χαριτωνίδης (Αρίων) 0.34.12,

Δημήτρης Τασσόπουλος (Αθηνόδωρος) 0.34.25.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

Μαριάννα Οικονομίδου (Results Fitness Club) 0.39.10,

Κατερίνα Πρισακάρου (ΣΜΑΧ Φειδιππίδης/PK Fitness) 0.43.08,

Μαρία Αργυροπούλου 0.44.52 (ΣΜΑΧ Φειδιππίδης).

Οι νικητές στις ειδικές ηλικιακές κατηγορίες στον αγώνα των 9,6χλμ.:

ΑΝΔΡΕΣ 15-29 ΕΤΩΝ:

Κωνσταντίνος Τσόλκας (ΣΜΑΧ Φειδιππίδης) 0.34.56,

Αλέξανδρος Βανταράκης (ΣΜΑΧ Φειδιππίδης) 0.38.35,

Παναγιώτης Τζώρας (ανεξάρτητος) 0.42.18.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 15-29 ΕΤΩΝ:

Νικολία Καρανάσσου (Αρίων) 0.45.55,

Χριστιάνα Θεολόγου 0.50.01,

Κατερίνα Σιδηροπούλου 0.51.28.

ΑΝΔΡΕΣ 30-44 ΕΤΩΝ:

Κωνσταντίνος Γρεβενιώτης 0.36.28,

Γιάννης Κανελλόπουλος (Ικαρος Πάτρας) 0.36.54,

Αγγελος Δανιάς (ΣΔΥΠ) 0.37.37.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-44 ΕΤΩΝ:

Μάρθα Μπακοπούλου (ΣΜΑΧ Φειδιππίδης) 0.47.19,

Ελευθερία Σκόνδρα (ΣΔΥΠ) 0.47.26,

Γεωργία Κωνσταντάρα (ΣΜΑΧ Φειδιππίδης) 0.47.49.

ΑΝΔΡΕΣ 45-59 ΕΤΩΝ:

Βασίλης Τσιμογιάννης (Πήγασος) 0.36.56,

Βασίλης Βασιλείου (ΣΜΑΧ Φειδιππίδης) 0.38.16,

Νίκος Ζουμπάκης (ΣΜΑΧ Φειδιππίδης) 0.38.42.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 45-59 ΕΤΩΝ:

Ελενα Καπατσούλια (Δρομείς Τρικάλων) 0.46.16,

Βασιλική Στάμου (ΣΔΥΠ),

Ζωή Λέκκα (ΣΜΑΧ Φειδιππίδης) 0.48.48.

ΑΝΔΡΕΣ 60+:

Διονύσης Μπαρτζελιώτης 0.43.24,

Δημήτρης Αθανασόπουλος 0.47.22, Ραδάμνθυς Σκούντζος (Αθηνόδωρος) 0.50.36.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 60+:

Γεωργία Μπάκα 0.59.24,

Ευρυδίκη Μπούζα 1.01.04,

Ευθυμία Κρικέλα (ΣΑΦΑΝΣ) 1.01.43.

