Η Παναχαϊκή στα Προσφυγικά με τον Μιλτιάδη

Η Παναχαϊκή ενημερώνει πώς λόγω αυξημένης προπώλησης εισιτηρίων, για τον κυριακάτικο αγώνα απέναντι στον Μιλτιάδη Πύργου Τριφυλίας (28/09, 16:00, Γήπεδο Προσφυγικών), από τις πρώτες κιόλας ώρες διάθεσής τους στο κοινό, ο αριθμός των εναπομείναντων εισιτηρίων είναι περιορισμένος.

"Καλούμε τους φιλάθλους να εξασφαλίσουν έγκαιρα το εισιτήριό τους, αποκτώντας το από τα σημεία προπώλησης που έχουν ανακοινωθεί, καθώς υπάρχει πιθανότητα εξάντλησης και μη διάθεσής τους την μέρα του αγώνα!" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ερασιτεχνική Παναχαική.

Παναχαϊκή Ιδέα: "ΟΛΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ"

"Η αρχή για την ομάδα μας, έγινε. Το πρώτο διπλό σε αντίπαλο με τους ίδιους στόχους με την ομάδα μας, επιβεβαιώνει σε όλους το βάρος του ονόματος της Παναχαϊκής και μας υπενθυμίζει ότι στα μέρη της Αγυιάς, κυκλοφορούν πάντα με το κεφάλι ψηλά! Πρόκειται για την πρώτη μάχη που κέρδισαν οι παίκτες κ το τεχνικό επιτελείο, ενός μεγάλου κ δύσκολου πολέμου... Γιατί, δυστυχώς, για κάτι τέτοιο πρόκειται την φετινή χρονιά.

Διευκρινίζουμε κυρίως προς τα παιδιά που τιμούν το σήμα και τα χρώματα της Παναχαϊκής αλλά και προς κάθε κακόπιστο ή καλοθελητή, ότι οι διαφορές μας με την διοίκηση είναι αυτό ακριβώς και τίποτα άλλο. Διαφορές σε διοικητικά, οργανωτικά και άλλα ζητήματα ουσίας, πάντα εξωαγωνιστικά. Όταν η ομάδα μπαίνει στο γήπεδο, είτε της Αγυιάς, είτε των Προσφυγικών, είτε στη Μελιγού και το Ζευγολατιό, για να παίξει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϋ, ακόμα και...σκάκι, εμείς θα είμαστε δίπλα στους παίκτες και τους προπονητές, απέναντι σε οποιονδήποτε θέλει να την βλάψει, όπως έχουμε μάθει και πράττουμε τόσα χρόνια".

Ευελπιστούμε ότι η Πάτρα θα αγκαλιάσει τα παιδιά της και η χρονιά θα βγει για όλα τα τμήματα δίχως απρόοπτα και με όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες. Εμείς από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε με πίστη στη φιλοσοφία, τις ιδέες και τις αξίες μας, πάντα και αποκλειστικά προς το συμφέρον της Παναχαϊκής και μόνο... Αλίμονο σε όποιον βάζει προσωπικά συμφέροντα πάνω από την Παναχαϊκή μας...

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΙΔΕΑ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ