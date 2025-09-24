Ο ΝΟΠ οδηγείται σε εκλογές- Η λίστα όλων των προέδρων

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Πατρών (21ου 2025 της 16/09/2025) συγκαλείται η τακτική ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών του Ομίλου καθώς και αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου ΔΣ.

Οι Εκλογές για τον πρόεδρο, τα υπόλοιπα έξι μέλη του ΔΣ, καθώς και για την εξελεγκτική επιτροπή, με τριετή θητεία θα διεξαχθούν με βάση τις διατάξεις του νέου Καταστατικού που έχει τεθεί σε ισχύ από το 2023.

Η Γ.Σ προγραμματίζεται για την Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Δημ. Συναδινός» στο Ιδιόκτητο Ναυταθλητικό Συγκρότημα ΝΟΠ «Επαμεινώνδας Πετραλιάς» στο Νότιο Πάρκο. Σε περίπτωση μη-απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αργότερα την ίδια ημέρα (Σάββατο 11/10) στις 17:00 στον ίδιο χώρο με τα παρόντα μέλη.

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:

• Εκλογή προέδρου και γραμματέα ΓΣ

• Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας απολογιστικής ΓΣ (07/04/2025)

• Οικονομικός Απολογισμός μέχρι 10/10/2025

• Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) μέχρι της 10/10/2025

• Συζήτηση και λήψη αποφάσεων δια ψηφοφορίας για :

o Έγκριση ή μη του Οικονομικού Απολογισμού και της Έκθεσης της ΕΕ

o Απαλλαγή ή μη του ΔΣ και της ΕΕ

• Υποβολή προς έγκριση της πρότασης προϋπολογισμού για το έτος 2026

• Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

• Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το νέο Καταστατικό, στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου, ψήφου και εκλογής, τα μέλη που είναι ταμειακώς ενημερωμένα σύμφωνα με την κατάσταση που έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη (01/10/2025) στη Γραμματεία του ΝΟΠ. Οι υποψηφιότητες για την προεδρία του ΝΟΠ ξεχωριστά, το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή θα κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 10/10/2025 στις 14:00μμ στη Γραμματεία ή με e-mail στο n-o-p@otenet.gr

Για το ΔΣ του ΝΟΠ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μάνεσης Τάκης Καλοκαιρινός

Ναυτικός Όμιλος Πατρών - Η λίστα των προέδρων

Α/Α ΑΠΟ ΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1 19-4-1929 16-1-1932 Σοφοκλής Κόλλας

2 17-1-1932 1934 Hρακλής Τριάντης

3 1936 1936 Θ. Βουρλούμης

4 1937 1945 Βασίλης Μαραγκόπουλος

5 25-4-1945 1948 Ιωάννης Μάρκου

6 1948 1948 Σωτήρης Σωτηρέλης

- 15-4-1949 1951 Ιωάννης Μάρκου

7 1951 1951 Ανδρέας Γεωργιάδης

- 18-6-1951 7-1952 Ιωάννης Μάρκου

8 8-1952 8-1952 Α. Σαμούρης

9 23-1-1955 17-11-1960 Γιώργος Μαραγκόπουλος

10 18-11-1960 1962 Γιώργος Σπηλιόπουλος

- 1962 1963 Ανδρέας Γεωργιάδης

11 1963 18-1-1964 Κώστας Θανασουλόπουλος

- 19-1-1964 1964 Γιώργος Μαραγκόπουλος

- 1964 5-7-1966 Κώστας Θανασουλόπουλος

- 6-7-1966 1967 Γιώργος Μαραγκόπουλος

12 1967 1968 Γιάννης Βεναρδής

13 1968 1969 Γιώργος Φραγκόπουλος

14 1968 6-2-1974 Δημήτρης Πούντζας

- 1974 1974 Ανδρέας Γεωργιάδης

15 1974 1977 Δημήτρης Γιαννούλης

- 1978 18-8-1979 Δημήτρης Γιαννούλης

- 19-8-1979 19-8-1979 Κώστας Θανασουλόπουλος

- 1980 1982 Δημήτρης Γιαννούλης

16 1982 1985 Δημήτρης Χρονόπουλος

17 1985 1988 Τζώρτζης Πραπόπουλος

18 1988 1990 Πέτρος Καθρέπτας

- 1990 1990 Δημήτρης Χρονόπουλος

19 1991 Σεπτ. 1993 Σεπ. Ντένης Γκανασούλης

20 Οκτ. 1993 30-10-2004 Γιώργος Τελώνης

21 30-10-2004 21-7-2009 Τάκης Λαμπρόπουλος

22 22-7-2009 5-9-2010 Αλέξανδρος Καλλέργης

23 6-9-2010 31-5-2012 Λήδα Τασσοπούλου

24 1-6-2012 16-3-2014 Νανά Μαντζαβίνου

25 17-3-2014 8-5-2016 Τάκης Γουρδούπης

- 9-5-2016 4-10-2021 Πέτρος Καθρέπτας

26 5-10-2021 σήμερα Γιώργος Μάνεσης