Η Αγυιά στηρίζει την Παναχαϊκή: Μια γειτονιά ξαναδίνει... ζωή στο ποδόσφαιρο

Στην Πάτρα, στην περιοχή της Αγυιάς, ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς Τερψιθέας έκανε ένα βήμα που συνδυάζει αθλητισμό, μνήμη και κοινωνική αλληλεγγύη.

Σκοπός του ήταν να ενισχύσει οικονομικά την Παναχαϊκή, την ιστορική ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης, αλλά και να φέρει ξανά τον κόσμο κοντά στο γήπεδο, εκεί όπου γράφτηκαν πολλές σελίδες της πατραϊκής αθλητικής ιστορίας.



Πώς ξεκίνησε η πρωτοβουλία

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος ανακοίνωσε τη διοργάνωση λαχειοφόρου αγοράς, με τιμή λαχνού 2 ευρώ και κλήρωση 20 εισιτηρίων διαρκείας. Με αυτόν τον τρόπο κάθε κάτοικος μπορούσε να συμβάλει σε μια συλλογική προσπάθεια ενίσχυσης της Παναχαϊκής, ενώ παράλληλα είχε την ευκαιρία να κερδίσει ένα από τα 20 διαρκείας της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μέσα σε λιγότερο από δεκαπέντε ημέρες διανεμήθηκαν 600 λαχνοί, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για το ποδόσφαιρο και την τοπική ιστορία παραμένει ζωντανή.



Η μεγάλη βραδιά της κλήρωσης

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Σεπτεμβρίου, στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Βαλαωρίτη 11. Την ευθύνη είχε η Ελεγκτική Επιτροπή, ενώ παρόν ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο και πλήθος κατοίκων που συμμετείχαν ενεργά, δημιουργώντας μια πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 001, 050, 087, 119, 144, 179, 207, 225, 244, 273, 328, 352, 389, 397, 448, 466, 502, 516, 568, 592.

Οι 600 λαχνοί που εκδόθηκαν χωρίστηκαν σε 20 ομάδες των 30. Για κάθε ομάδα έγινε ξεχωριστή κλήρωση, ώστε να αναδειχθεί ένας τυχερός αριθμός. Έτσι προέκυψαν 20 εισιτήρια διαρκείας, με ίσες ευκαιρίες για όλους.



Η συνέχεια στις κερκίδες

Η πρωτοβουλία του Συλλόγου δεν σταματά στην οικονομική ενίσχυση. Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, η Παναχαϊκή δίνει σημαντικό αγώνα με τον Μιλτιάδη Μεσσήνης στο γήπεδο Προσφυγικών (έναρξη 16:00). Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς – Τερψιθέας θα δώσει οργανωμένα το παρών, καλώντας μέλη και φίλους να σταθούν στο πλευρό της ομάδας. «Η Αγυιά κάνει κερκίδα» είναι το σύνθημα.

Περισσότερο από μια λαχειοφόρο

Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει ότι, ακόμη και στην εποχή του εμπορικού ποδοσφαίρου, μια γειτονιά μπορεί να διατηρεί ζωντανή την παράδοση και την αλληλεγγύη. Δεν είναι μόνο η οικονομική βοήθεια· είναι η αναβίωση ενός δεσμού που ενώνει γενιές φιλάθλων με τις αναμνήσεις τους από τις κερκίδες.