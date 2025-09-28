Στην κορυφή του κόσμου ο Στέφανος Ντούσκος- Κατέκτησε το χρυσό στη Σανγκάη

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας της Σανγκάης, παίρνοντας το μοναδικό μετάλλιο που έλειπε από τη συλλογή του.

Ο Ολυμπιονίκης του Τόκιο τερμάτισε πρώτος με χρόνο 06:36.75, αφήνοντας πίσω του τον απερχόμενο παγκόσμιο πρωταθλητή, Όλιβερ Ζέιντλερ από τη Γερμανία, ενώ την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέλαβε ο Γιαουχένι Ζάλατι.

Αυτό ήταν το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Κωπηλασίας, καθώς στις τελευταίες του δύο απόπειρες τερμάτισε έκτος στο Ράτσιστε της Τσεχίας (2022) και τέταρτος στο Βελιγράδι (2023).

Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Στέφανος Ντούσκος

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τόκιο 2020 – χρυσό μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ομπερσχλεϊμπχάιμ 2022 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Μπλεντ 2023 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ζέγκεντ 2024 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2025 – ασημένιο μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – χρυσό μετάλλιο

Μετάλλια σε επίπεδο Κ23

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2015 – χάλκινο μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Ρότερνταμ 2016 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Βρέστη 2018 – χρυσό μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σαρασότα 2019 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ιωάννινα 2019 – χάλκινο μετάλλιο

Μεσογειακοί αγώνες

2018 Ταραγόνα – χρυσό μετάλλιο