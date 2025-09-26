Πάτρα: Εικαστικό Happening με αφορμή την ομαδική έκθεση «Αφηγήσεις καλοκαιριού»

Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους για ένα καλλιτεχνικό πρωινό στο Πολύεδρο .

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ζουν στην Πάτρα, μαζί με φίλους της ζωγραφικής και των τεχνών, θα δημιουργήσουν ένα ομαδικό εικαστικό έργο.

Εικαστικό Happening θα γίνει στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, με αφορμή την ομαδική έκθεση «Αφηγήσεις καλοκαιριού» που φιλοξενείται αυτή την περίοδο στην γκαλερί του.

Στο μεταξύ στο Πολύεδρο, το Σάββατο 27/9 στις 10.30 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η εκαπιδευτική δράση για παιδιά, «Αφηγήσεις, μελωδίες, χρώματα και φαντασία».

Την Κυριακή 28/9 όπως ήδη έχουμε γράψει, θα γίνει η συναυλία με τους Ανδρέα και Λουκά Αδαμόπουλο, στις 8 μ.μ. Είναι μία συναυλία - Αφιέρωμα στους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή τους.

Είσοδος 12 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 277342.

Την Δευτέρα 29/9 στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου της Σώτης Τριανταφύλλου με τίτλο «Το τυφλό γουρούνι στη Δεύτερη οδό» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

Θα μιλήσουν οι: Κωνσταντίνος Μάγνης, δημοσιογράφος, και Βάλη Σκρεμμύδα, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Νεοελληνικής και Ιταλικής Φιλολογίας ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συγγραφέα.

Για την Παρασκευή 3/10 στις 20.00 είναι προγραμματισμένη η έναρξη του κύκλου εκδηλώσεων "Διάλογοι με την αρχαιότητα" με αφορμή την ομώνυμη εκδοτική σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.

Θα μιλήσουν οι:

Δημήτρης Ι. Κυρτάτας, Ομότιμος Καθηγητής Aρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Σπύρος Ι. Ράγκος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Σάββατο 4/10 στις 10.30 το πρωί Εκπαιδευτική δράση για τα παιδιά.

Επίσης το Σάββατο 4/10 στη 1.30 το μεσημέρι θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση η ποιητική συλλογή «Εις Άδου Κάθοδος» του Αντρέα Πολυκάρπου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σμίλη. Την ποιητική συλλογή παρουσιάζουν και συνομιλούν με τον ποιητή, η Μάρω Γαλάνη, χορογράφος, ποιήτρια, ΕΕΠ Πανεπ. Πατρών και η Μαρία Λαμπρίδου, φιλόλογος.

Ποιήματα θα διαβάσει ο ποιητής και η Εύη Μάμαλη, εκπαιδευτικός. Θα προσφερθούν κεράσματα Κουμανταρίας από τον γενέθλιο τόπο του ποιητή, την Κύπρο.