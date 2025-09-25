Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα» - Σειρά εκδηλώσεων στο Πολύεδρο

Μια ενδιαφέρουσα σειρά πέντε (5) εκδηλώσεων με θέμα «Διάλογοι με την αρχαιότητα», αρχίζει στο Πολύεδρο (Κανακάρη 147), σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, στις 8 το βράδυ.

Αυτός ο κύκλος εκδηλώσεων γίνεται με αφορμή την ομώνυμη εκδοτική σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που διευθύνει ο Δημήτρης Κυρτάτας Ομότιμος Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εκτός από την πρώτη εισαγωγική παρουσίαση, θα ακολουθήσουν άλλες τέσσερις, προγραμματισμένες για κάθε Τετάρτη βράδυ, του Οκτωβρίου. Σε κάθε συνάντηση θα γίνεται εισήγηση για τρία βιβλία της σειράς.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, θα μιλήσουν και θα παρουσιάσουν την εκδοτική σειρά, ο Δημήτρης Ι. Κυρτάτας και ο Σπύρος Ι. Ράγκος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.